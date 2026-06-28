連載「ワールドカップ・トリビア」第17回

地球規模のスポーツの祭典、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会はグループリーグが終了。いよいよ決勝トーナメントへと進む。「THE ANSWER」は期間中、今さら人に聞けない素朴なギモンに回答する連載「ワールドカップ・トリビア」を展開。スポーツ新聞社の記者としてJリーグ開幕前からサッカー取材を続けてきたスペシャリスト・荻島弘一氏が、ズバリ答える。第17回は「袖なしユニホームはなぜいない？」。

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Q.袖なしユニホームは？

A.ルールで禁止されています

【解説】

30度を超す中、選手たちは暑さとも戦っています。各チームのユニホームを見ながら「ノースリーブなら涼しそう」と思う人もいるかもしれません。しかし、競技規則第4条では「袖のあるシャツ」と明確に規定されています。

袖が必要とされるのは、主に安全性からです。サッカーは激しい身体接触があり、転倒して芝に体をぶつけることも少なくありません。肩や上腕部の擦り傷などを防ぐために、袖が必要とされるのです。

ノースリーブが禁止ですから、試合中に袖をまくることもNG。夏の練習中には「袖まくり」をしている選手もいますが、試合でやると主審に注意されて戻すことになります。

実は2002年のW杯日韓大会では、カメルーンがノースリーブのユニホームを計画しました。日本の暑さ対策なのかもしれませんが、もちろん認められず。大会では用意したノースリーブに黒い布で袖を足して着用しました。

今大会では（多くの大会で同じですが）、各チームは色が異なる2種類のユニホームを登録。色合いや明るさなど対戦チームが区別しやすいように、事前に着用するユニホームを決めています。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。