ブラジルのサンパウロ州リメイラで6月13日、ロープジャンプに挑戦したマリア・エドゥアルダ・ロドリゲス・デ・フレイタスさん（21）が亡くなった事故に、世界中が衝撃を受けた。臨床心理士の岡村美奈さんが、大勢の従業員や参加者がいながら誰もジャンプを止めず事故が起きてしまった心理的要因について分析する。

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地上約40メートルの高さにあるポンテ・ド・エスケレート（通称「骸骨橋」）から、”ロープなし”で女性が投げ出され、婚約者の目の前で死亡するという信じがたい事故が起きた。亡くなったマリアさんが、命綱なしでスタッフによって投げ落とされるまでの動画がSNSで拡散されているが、その姿は衝撃的だ。

マリアさんはロープジャンプの直前まで〈私に端から飛び降りさせたのは一体誰なの？〉と楽しげにインスタグラムを更新。だが、装着されるはずの命綱はなく、そのまま地面に落下していく。当日、このロープジャンプへの参加予定者は約100人、現場には順番を待つ複数の客がいたというから、人気のアトラクションだったのだろう。だが主催団体は公式な許可や登録を得ていない違法な会社だった。

事故直後、複数の現場スタッフが逃走、証拠隠滅を図った者もいたらしい。現場で逮捕された3人は故意殺人罪ですでに起訴され、イベント責任者や安全管理責任者ら3人も逮捕された。現場でロープの確認をするはずだったスタッフの1人は、法廷で「マリアさんの場合は覚えていません」と語ったという。裁判所の判事は「不可欠な安全装備を意図的に省略した、高リスクの商業活動における重大な過失」と批判している。

ではなぜ、この事故は起きてしまったのか。そこには運営側と客側による心理的エラーの最悪のかみ合わせが起きていたと推察できる。

「正常性バイアス」と「責任の分散」

主催団体や運営側の従業員たちに起きた心理的エラーの要因は「正常性バイアス」と「リスキーシフト」だ。

正常性バイアスは、危険な状況に直面しても、自分は大丈夫、まだ平気だとリスクを過小評価し、普段どおりだと判断する心理的な傾向。これがあると多少問題があってもたいしたことはない、いつもと同じだと解釈するようになる。主催団体は違法営業というところから安全対策より利益や効率を優先させていたはずだ。そういう体質の団体なら、そこで働く従業員にも正常性バイアスは浸透しやすくなる。

さらに現場の従業員も、これまで何度も実行してきたが大丈夫だったからと安全への慣れや過信が生じれば、安全対策を省くような手を抜くことに心理的抵抗がなくなっていく。経験が浅い者より仕事に慣れた者ほど、慣れと慢心がおきて油断する。そこで起きるのが「ヒューマンエラー」、判事のいう「意図的な省略」だ。

また、現場で何人もが働いていれば「誰かが確認しただろう」と思い込みやすくなる。すると「責任が分散」され、いちいち自分が確認しなくても大丈夫だとリスクを過小評価するのだ。さらに、参加者が大勢並んでいたことも、手抜きをさせやすくしたのだろう。

参加者たちは「従業員らを過大評価」

参加者たちに起きた心理的エラーの要因は「社会的証明」と「過大評価」だ。

社会的証明とは、多くの人がしていること、考えていることを正しいと思い、それを自分の判断基準にする心理的現象のこと。100人もの参加者がいた人気のアトラクションとなれば、これは安全なアクティビティだという強い社会的証明になる。

参加者たちは安全だと思い込み、危険を察知する感覚をオフにしてしまう。パニックになって直前でキャンセルする人もいたというが、マリアさんはワクワクしていたというから、恐怖や違和感よりも”プロのスタッフに任せていれば大丈夫””ロープはついているに決まっている”と従業員らを過大評価してしまった。

さらに傍観者効果も起きていた可能性がある。傍観者効果とは、対処が必要な事態が起きた場合でも、その場にいる人の数が多いほど、きっと誰かがやるだろうと考え、助けるなどの行動をしなくなるという集団心理だ。

もし、参加したのが自分だけ、または他に参加者が1人2人と少数だったなら、「本当にこれで大丈夫か？」と聞けたかもしれない。だが何人ものスタッフがいて、大勢の参加者がいた。もしロープはどうしたの？と思った人がいても、これだけの目があるのに誰も騒いでいないなら問題ないはず、と思い込んでしまった可能性はある。

運営側と客側の心理的エラー、この2つが最悪のタイミングでかみ合ってしまった。それが今回の悲劇につながったのではないだろうか。