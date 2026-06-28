フランス、ノルウェー、セネガルの3か国がノックアウトステージへ進出した

北中米ワールドカップ（W杯）でグループステージが終了した。

グループIではフランスとノルウェーに加え、セネガルもノックアウトステージへ駒を進めたなか、SNS上では「最も厳しいグループの一つ」と反響を呼んでいる。

最終順位は、3連勝で勝ち点9を獲得したフランスが首位通過。2勝1敗で同6のノルウェーが2位を確保した。セネガルは1勝2敗の同3ながらベスト3位チームに入り進出を決め、3戦全敗のイラクは勝ち点0で敗退となった。フランスは最終戦でノルウェーを4-1で破り、強さを見せつけている。

ノックアウトステージに向け、強力な攻撃陣を擁するフランスは優勝候補として立ちはだかる。ノルウェーも主力次第で上位進出が可能とされ、セネガルはアフリカ勢活躍の象徴として注目を集めている。

勝ち点がきれいに分かれたグループの結末に対し、SNS上では「このグループ、皆さんどう思いますか？ 面白かったですか？」「最も厳しいグループの一つ」「個人的に、勝点が9630になるのが一番強弱ハッキリしてて好き」といった反応が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）