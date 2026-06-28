米国、オーストラリア、パラグアイ、トルコの順になった

北中米ワールドカップ（W杯）でグループステージが終了した。

大混戦となったグループDの結末に、ファンからは「予測された接戦ぶり」と反響を呼んでいる。

開催国の米国、パラグアイ、オーストラリア、トルコが同居したグループD。米国が勝ち点6で首位通過を決めた。事前予想を覆したオーストラリアが勝ち点4で2位に入り、直接の決勝トーナメント進出を果たした。パラグアイも勝ち点4の3位となり、決勝トーナメント進出を決めた。

一方で波乱を呼んだのがトルコの最下位敗退だ。最終戦では首位の米国相手に3-2で勝利を収め意地を見せたものの、トータルの勝ち点は3にとどまった。下馬評の低かったオーストラリアの確かな勝ち上がりと、トルコの早期敗退というコントラストが、グループ全体の激戦ぶりを物語っている。

勝ち点が僅差にひしめき合う結果を受け、SNS上では「よくやった、アメリカとオーストラリア！」「予測された接戦ぶり」「ポイントで見ると、これも地獄のグループって感じじゃないですか？」「トルコがパラグアイやオーストラリアに勝てなかったのは衝撃的だ」と様々な反応が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）