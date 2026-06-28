北中米W杯、オランダ戦で途中出場を果たし、絶妙なヘディングシュートで鎌田大地のゴールをアシストした小川航基（28）。4年前のカタールW杯では代表メンバーの影すら踏めなかったが、アイスランド戦の決勝ゴールから今や日本代表のスーパーサブ的な存在になっている。

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オランダ戦で鎌田大地のゴールをアシストした小川航基 ©JMPA

小川への期待は、プロ入り当初、非常に高かった。

桐光学園高校では1年時から高校選手権に出場、3年時はエースストライカー＆キャプテンとして出場し、3回戦で敗れたものの4得点を挙げて得点ランキング2位タイの成績を挙げた。

怪我での長期離脱や代表選外など苦難の連続だった

高校卒業後、現代表コーチの名波浩監督が率いるジュビロ磐田に入団し、現代表コーチの前田遼一がかつて付けていた18番を背負った。小川の代表入りは、こうした縁も少なからずあったのかもしれない。

だが、プロ入り後は、苦難の連続だった。

プロ1年目、U-19日本代表の試合には出場していたものの、リーグ戦での出場はなかった。プロ2年目、第4節の神戸戦でリーグ戦デビューを果たすも5月のU-20W杯、ウルグアイ戦で、左膝の前十字靭帯断裂および半月板損傷の怪我を負い、長期離脱を余儀なくされた。ピッチに戻って来たのは翌2018年4月だった。

それからもなかなか出場機会に恵まれず、2019年7月、水戸に期限付き移籍をした。このままでは選手として終わってしまう、東京五輪にも届かないという危機感からだった。

小川は、東京五輪を目指すU-20日本代表に、堂安律らとともに最初から名を連ねていた。だが、チームでの出場機会を失ったため、東京五輪の主力組が選出されたコパ・アメリカの日本代表メンバーから外れた。

その後、U-22日本代表の控え組中心で編成されたトゥーロン国際大会に出場し、決勝でブラジルに敗れたが2ゴールを挙げてアピールをした。

「2点取ったところで、インパクト大というわけじゃなかった。なんか忘れられていた小川航基がまだいたんだぐらいのニュアンスだったと思う。コパに行けなかった選手はこのままいけば五輪代表から落選してしまう。何かを変えていかないと、コパにいった選手を蹴落とすことができない。結果を残しつづけてA代表に入って、あの時（トゥーロン）の小川航基が頑張って這い上がってきたと思われるようにならないといけない」

同年代の台頭で序列は後方に…盟友・堂安との差は開きつつあった

小川にとって東京五輪は、U-20日本代表の時から目標にしていた大会だった。堂安と2人でチームを牽引し、森保一監督のチーム作りの軸になっていた。練習試合で出番が終わると、2人並んでいつも話をしていたのが印象的だった。

だが、チームでの成績や怪我、上田綺世、前田大然らの台頭もあり、小川の序列は後方に追いやられた。一方、堂安は海外に行くなど着実に階段を上り、その差は開きつつあった。

「律からは、いい刺激をもらっています。この世代を引っ張る選手だし、A代表でもがんばっている。仲がいいけど、負けたくないし、早くあいつに追いついていかないと。律と一緒に東京五輪の舞台に立ちたいと思っています」

しかし、小川の夢は果たせぬままに終わった。

2022年は、小川にとってリスタートのシーズンになった。磐田から横浜FCに完全移籍を果たし、心機一転、A代表に向けて気持ちを高めた。

結婚で転機「必ず日の丸を背負って帰ってきます」「次のW杯で点を取るのは僕」

小川がもうひとつ気持ちを入れ替えたのは、妻との結婚を報告したからでもある。妻とは数人との食事会で出会った。少し時間が空いた後、連絡があって食事に行くと、その場で「付き合ってほしい」と伝えた。

2021年の大晦日に「本当に大切な人で、死ぬまで一緒にいたいと心から思える人です」とのコメントとともにインスタで入籍を報告。

以来、2人の子どもにも恵まれ、小川のJリーグ100試合出場のメモリアルの日には子どもと一緒にピッチで写真撮影をした。小川は「家族が一番大事。妻にはいつも感謝している」と語り、愛妻家ぶりを隠そうとしない。

結婚が小川のやる気に火をつけたのだろう。J2の横浜で41試合26ゴールを挙げて、得点王になり、J1昇格に貢献。J2のMVPとベストイレブンに選出され、キャリアハイの成績を残した。この結果により、念願だった欧州行きが加速し、2023年7月にオランダ1部リーグのNECナイメヘンに移籍した。

ホームの三ツ沢球技場での退団セレモニーで、小川はサポーターに向けて、こう言った。

「次に日本に帰ってくるときは必ず日の丸を背負って帰ってきます。そして次のW杯で点を取るのは僕です」

その頃の日本代表は上田綺世もまだ絶対的な存在ではなく、センターFWの軸がいない状態だった。小川は、「そこの枠っていうのは間違いなく僕だと思っているし、そうでなければいけないと思っている。僕はオランダで実力をつけて、日本代表に呼ばれて、そこを担えるようになりたい」と語り、オランダに旅立った。

W杯2次予選で日本代表に招集…7年ぶりに堂安と談笑も

しかし、森保監督から声がかからず、カタールW杯のメンバーにも入ることができなかった。海外に行ったぐらいでは代表復帰は望めない。FWとして活躍してからこそと理解し、小川は持ち味であるヘディングに磨きをかけた。

2024年3月、W杯2次予選の北朝鮮戦で小川は5年ぶりに日本代表に招集された。代表チームで堂安と談笑している姿は、U-20W杯以来7年ぶり。長い時間を経ての再会は、エモーショナルな出来事だった。

小川はコンスタントに代表入りを果たすようになったが、なかなか1トップに定着ができなかった。森保監督は、センターFWにポストプレーを要求していた。相手DF陣を背負いながらパスを受け、ボールをキープして味方の攻撃参加を促したり、反転してシュートを狙うなど攻撃の起点となるプレーだ。小川は、このプレーの精度がもうひとつだった。

一方、上田はポストプレーの質を高め、2025‐2026シーズン、フェイエノールトで得点王に輝き、代表のレギュラーを勝ち取った。ただ、森保監督は、小川の得点力を高く評価していた。

北中米大会で初のW杯メンバー入り「正真正銘のゴールを決められるように」

アジア最終予選、途中出場となったサウジアラビア戦で追加点となるヘディングゴールを決め、中国戦ではヘディングを2発決めた。上田に指定席は譲ったが、それでも点を取れるFWとして、小川は北中米大会で初めてのW杯メンバー入りを果たした。

壮行試合のアイスランド戦では、途中出場から決勝点となるヘディングシュートを決めた。それから波に乗るように、W杯初戦のオランダ戦でも自らのヘディングをゴールに結びつけて、勝ち点1を勝ち取った。

森保監督は、小川投入の際には、クロスの質が高い菅原由勢や伊東純也をサイドに置いている。そこに小川のヘディングへの期待が読み取れる。

「ここから先、決勝までずっと続いていくので、しっかりと正真正銘のゴールを決められるようにしたい」

W杯での得点も、自分の先を走っていた堂安とのピッチでの共闘もまだ実現していない。遅れて来たヘディングマスターは、今後の試合でいくつやりたいことを叶えるだろうか。

（佐藤 俊）