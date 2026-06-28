俳優の舘ひろし（76）が27日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて出演を迷った作品を実名で明かした。

今年、芸歴51年となる舘。MCの「極楽とんぼ」の加藤浩次から「今までやってきた中で、やるかどうか悩んだ作品があるって聞いたんですけど、本当ですか？」と聞かれた舘は「パパとムスメの7日間」と2007年に放送されたTBS日曜劇場の名前を挙げた。

同作は新垣結衣演じる女子高生の娘と入れ替わる父のサラリーマンを演じた。

加藤が「ちょっとキャラクター違いますもんね」と納得すると、舘は「っていうか、お話をいただいた時に、ちょっと僕のハードボイルドな、『あぶない刑事』みたいな、そういう人は見ないと思ったんです。そういう人が見なくて、女子高生だけが見てくれるとしたら、この作品やるべきだと思って、最終的にやろうと決めました」と明かした。

加藤は「やってみてどうでした？」と聞くと、「渋谷の実践（女子学園）の近くの歯医者に行ってたんですね」と舘。「出てきたら、出待ちですもん。キャー！！って」と目尻を下げた。