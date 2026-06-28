今、国境を越えてグローバルに展開する韓国の音楽界において、日本人の若者たちが確かな存在感を示している。現在の最前線では、メンバーの過半数が日本人でありながら韓国を拠点に実力を磨き、国内外の主要な音楽チャートや音楽番組で実績を残すグループが登場している。その代表格が6人組ボーイズグループ「NCT WISH（エヌシーティー・ウィッシュ）」。

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個性的なラップとダンススキルでNCT WISHのパフォーマンスを牽引、日韓のファンから愛されている日本人メンバーがいる。今日6月28日に23歳の誕生日を迎える、福井県出身のリクだ。



NCT WISHのリク ©時事通信フォト

本名は前田陸。リクの歩んできた道は、K-POP業界での一般的なデビューまでの道のりと比べると、スピーディーかつ“トントン拍子”である。

事務所入りしてすぐに“1位デビュー”

2022年に大手芸能事務所、SMエンターテインメントのオーディションを受け、そこから練習生期間わずか1年足らずの2023年7月、同事務所のサバイバルオーディション番組「NCT Universe : LASTART」に参加。先輩練習生もいる中で、なんと最終順位1位という成績でデビューの切符を勝ち取ったのである。

これまで文春オンラインの特集記事「日本生まれのK-POPアイドルたち」の中で、数名のアーティストを取り上げてきたものの、リクのようなケースは珍しい。韓国に渡ってから数年間、ひたすら練習生として過酷な日々を送るというのが「定番コース」だからだ。

それは日本人に限らず、韓国人や諸外国から来た練習生も同様である。長いケースでは10年近く、少なくとも3年程度は、歌やダンス、語学を徹底的に叩き込まれる。事務所が大手であるほど、スカウトやオーディション合格からデビューまでの時間は長くなる傾向にある。

韓国にはBTSのジョングクらを輩出した「ソウル公演芸術高等学校」やSEVENTEENのウジの出身校「ハンリム芸能芸術高等学校」といった、アーティストやクリエイターを目指す学生のための高等学校がある。しかし、アイドルを目指す練習生が、いわゆる一般的な学生生活を送るのは難しい。日本出身のK-POPアイドルの中には、中学時代に韓国へ渡った者も少なくない。

ゆえに、BLACKPINKのジェニーや、TWICEのジヒョ、SHINeeのテミンなど「普通のスクールライフに憧れる」と話すスターも多い。青春のすべてを捧げたとしても、世に出られるのはほんの一握りという過酷な世界だ。

いとこは「元モー娘。」の人気メンバー

そんな中でリクは、生まれ育った福井県の高校を卒業。K-POPアーティストとしては非常に珍しく、いわゆる「普通の学生生活」を全うしてから、海を渡った経歴の持ち主だ。この日本での学生生活が、後のK-POPアーティスト生活にも生かされているように見える。

さらに、すでにファンには知られていることだが、彼のいとこは、かつて「モーニング娘。」の“黄金期”と“プラチナ期“を支えた人気メンバー、高橋愛である。幼い頃にモーニング娘。のコンサートを見に行ったリクは、そこで広い会場を埋め尽くす観客たちが、“親戚のお姉さん”へ熱狂的な声援を送る光景を目のあたりにした。

ステージへの憧れが生まれ、その後K-POPにハマった姉たちの影響も受けて、自然とアイドルへの道を目指すようになっていったという。

“スターの親戚”という恵まれた環境に生まれ、普通の学生生活を送り、異例ともいえる速さでデビュー。一見すると、シンデレラボーイのように見えるかもしれない。しかしその裏側でリクは、韓国の芸能人やスタッフたちも思わずうなるような職人気質と責任感を発揮、不器用ながらも誠実に、時には泥臭くもがきながら、支持を勝ち取ってきた。

「高橋愛のいとこ」という知名度がアドバンテージになるであろう日本を飛び出し、実力至上主義のK-POP界で勝負に出たことも、彼の気概と覚悟の表れだろう。

「ダンスのラインが美しい」

リクのパフォーマンスを語る上で、興味深く感じるポイントがある。激しいアップダウンや、目まぐるしいフォーメーション移動があっても、リクのダンスは上半身の軸がブレない。動作の一つひとつが、正確な点を打つかのようにピタッと決まり、無駄な力みが排除されているように見える。



実際「ダンスのラインが非常に美しい」と評価されているが、それは、学生時代に打ち込んでいたバレーボールの経験とも結びついているのではないだろうか。

チームの司令塔である「セッター」を務めていたというリク。周囲のバレーボール経験者に聞いてみたところ、セッターというポジションは、アタッカーが最も打ちやすい場所へ、正確にボールを上げる必要がある。そのためには、強靭な体幹が必要不可欠だそうだ。さらに、セッターは「司令塔」。コート全体を常に俯瞰しながら、味方や相手の動きを瞬時に把握しようとする「視野の広さ」も求められる。

これはNCTWISHのパフォーマンスにおいても、ステージ上で他のメンバーとの間合いを測り、フォーメーションを構築する際にも通じているのではないだろうか。ダンスの美しさも含め、学生時代のスポーツ経験が少なからず影響しているように感じる。

良くも悪くも「学生生活を犠牲にした練習生活」がK-POPデビューへの王道ルートとなり、練習生の若年化が進む中で、リクのようなケースが増えても面白いのではないかと筆者は考える。夢や目標とは直接結びつかなそうな経験こそ、後になって生きてくることが多いからだ。

BoAも絶賛した「新しいラップスタイル」

リクの音楽性についても触れておきたい。オーディション番組『NCT Universe : LASTART』で、清水翔太の「Fire」を披露した際、審査員たちはリクが放つ独自のラップを聴き、一斉に驚きの表情を見せた。後に初代プロデューサーを務めた歌手のBoAは「これまでのSMエンタテインメントにはなかった、新しいラップのトーンだ」と賛辞を贈っている。

ただリズムに合わせるだけでなく、楽曲の持つグルーヴを的確に捉える音楽的センスは、事務所のディレクター陣に「即戦力」として認められるに十分なものだった。それこそが、彼がオーディション番組1位でデビューを勝ち取った理由のひとつだろう。

2026年4月リリースの1stフルアルバム『Ode to Love』は、韓国の初動売上で182万枚を突破し、3作連続のミリオンセラーを達成。さらに日本でもビルボード・ジャパンの週間アルバム・セールス・チャートで首位を獲得した。2023年以降にデビューした「第5世代K-POPグループ」の中で、NCT WISH名実ともにトップランナーとしての地位を築きつつある。

しかし、異例のスピードで表舞台へと駆け上がった代償は、リクの心身に負担となってのしかかる。デビュー直後から新人賞を獲得するなど、大きな注目を集めたNCT WISHだったが、それは同時に過密スケジュールと急激な環境変化を意味していた。2024年10月、所属事務所は「リクが健康上の理由により、一時的に活動を休止する」と発表。予定されていた日本ツアーへの不参加を余儀なくされ、彼の活動に一時的なストップがかかった。

多くのファンが心配を募らせる中、リクが選んだ「焦らずにしっかりと心身を休めること」はこの時代において、大正解の選択だった。一般社会においても「必死に無理しないと、生き残れない」という前時代的な価値観から、「過剰に無理をすると、生き残れない」という風潮にパラダイムシフトしている中、韓国の芸能界にも変化の兆しが見えた出来事だった。

約4カ月に及ぶ静養期間を経て、2025年2月に活動復帰を発表。復帰の舞台となったのは、2025年3月にソウルで開催されたアジアツアーの開幕公演だった。ステージに再び6人の姿が揃ったとき、会場を埋め尽くしたファンからは大きな歓声が上がった。この試練を残されたメンバーと一緒に乗り越えたことで、絆はより強固になり、存在感も地に足の着いたものへとスケールアップした。

アイドルの大先輩かつ“お姉ちゃん”高橋愛のアドバイスとは？

もう一つ、リクを語る上で欠かせないのが、いとこである高橋愛との血縁を超えた‟プロ同士の絆“である。高橋愛といえば元モーニング娘。の第6代リーダーで、日本のアイドル界のレジェンドだ。リクはNCT WISHのメンバーとしてデビューする前の2021年、高橋愛が初プロデュースを手がけたコスメブランドのモデルとして起用されている。

撮影後、高橋は自身のSNSで「想像以上に陸の表情が良かったので最高―！ってなった！（原文ママ）」と、その表現力を大絶賛。彼女はこの時すでに、まだ何者でもなかったリクの奥底にあるスター性や、カメラの前に立った際に放つ光を見抜いていたのかもしれない。

高橋は2026年3月に、音楽バラエティ番組「チェンジストリート」（フジテレビ系）に出演した際のインタビューで、リクとのこんなやり取りを明かしている。

〈「昨日、いとこと連絡を取りました。番組に（事務所の先輩である）東方神起のユンホさんも出演されるということで、リクがユンホさんによろしく伝えてほしいと」 「年齢差はありますが、本当に力になる弟です。リクにはリクらしくいてほしいと思っています。本当にすごくカッコいい弟です」〉

同じ芸能界に生きる先輩への敬意を忘れないリクの律儀さと、それを「本当に力になる弟」「すごくカッコいい弟」と嬉しそうに語る高橋の姿からは、二人の温かい関係性が伝わってくる。

さらに高橋は、リクからアドバイスを求められた際、かつて自分がトップアイドルとして葛藤した経験を踏まえ、こんな言葉を贈っていた。

〈「何でもリク自身が楽しいと思うことを選んでいってほしい。私もリクが楽しそうに仕事をしている姿を見るのが好きです」〉

「自分らしさ」を見失いそうになることも少なくない、厳しい芸能界だからこそ「自分に正直に、楽しんで」という金言。実際にスポットライトを浴びてきた立場ゆえの説得力、そして何よりも愛が感じられる。

「自分も仲間も肯定する」リクが放つ“本当の自信”

ステージの上では、キャットラインの鋭い目元でクールに構え、日韓のファンを魅了するエッジのきいたラップと、体幹のブレないダンスを披露するリク。しかし、一度ステージを降りると、そのクールな表情は一転し、お茶目な笑顔を見せる。小気味よい福井弁のツッコミで場を盛り上げるムードメイカーであり、 「グループで誰が一番かっこいいと思う？」と聞かれれば、照れることなく「僕！」と答えるような、愛すべきナルシストキャラ。

しかし、雑誌のインタビューでは「本当は自分に自信がないタイプ」だと本音を明かす。「自信を持てるように『俺カッコいいな』みたいなことを毎日言って、自分をほめるようにしている」というそのポリシーは、自分自身だけではなく、周囲の人にも向けられている。番組の中でも「自信を持つことはいいことです、自信をもって」と仲間を鼓舞していた。自らの「自己肯定感」を高めることで、他人も肯定する、そんな人間性が、日韓のファンを強く惹きつけているのだろう。

23歳、まだリクのアーティスト人生は始まったばかり。時には‟休むこと”や‟立ち止まること”も自分に許しながら、淡々と、しかし着実に歩みを進めていく姿は、K-POPファンのみならず、現代社会で働く人々の胸にも深く響くはずだ。

（K-POPゆりこ）