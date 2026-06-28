お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（33）が27日に配信されたABEMA「CELEB SECRET」に出演。子供の教育について語った。

昨年、第1子男児誕生と24年に結婚していたことを同時発表したケムリ。現在子供は「11カ月とかですね」と明かした。

子供の教育方針について聞かれると「ほんとに、今日うのさんに相談したいぐらい」と共演の神田うのを名指し。1児の母である神田は「いいですよ、私でよければ」と快く応じた。

ケムリが「今、流行ってるやつで、モンテッソーリ教育」と切り出すと、神田は「いい！凄くいい！ちなみにうちもそれです」と現在14歳の長女に施したと告白。

この2人のやり取りに、指原莉乃は「当たり前に進まないでください。説明してください」と割り込み。ケムリは「ざっくり言うと、子供にお仕事みたいなのを割り振って、子供がやりたいことに熱中させるみたいな教育方針」と説明した。

何歳ぐらいからやるのかと聞かれると、神田は「2歳とかから」と応じた。

モンテッソーリ教育とは、110年以上前にイタリアの医師で教育家のマリア・モンテッソーリ博士により考案された教育法。子供には自ら育つ「自己教育力」が備わっていると考え、サポートしていく教育法。