豊臣秀吉と弟・秀長が戦国の乱世を切り拓いていく姿を描いた大河ドラマ『豊臣兄弟！』。戦国時代といえば、全国の大名が領土拡大や天下統一を目指して戦いを繰り広げた時代だが、実際の戦場はどのようなものだったのだろうか――。

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ここでは、歴史学者・本郷和人氏が戦国時代の「戦場のリアル」を解説した『軍事の日本史［新装版］ お金・戦略・武力のリアル』（朝日新書）より、一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



写真はイメージ ©beauty_box/イメージマート

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軍事の展開には経済が重要

日本の軍事研究で、兵站の問題は常にネックになってくるものだと思います。ともかく戦争をやるには莫大（ばくだい）なお金がかかる。軍事を展開する大前提として、「兵隊さんをどうやって食べさせるか」ということがあります。

兵士を戦場に連れていくと言ったところで、ゲームの中の兵士ではありません。生身の人間なのですから、ご飯も食べるし、トイレにも行く。糞尿をおろそかにしていると、すぐに病気が拡がります。

そういうことを一々考えなくちゃいけない。その人たちをしっかり食べさせ、活動させるためには、当然、国内の経済をがっちり固めなければいけないという発想が生まれるはずです。

1万人の兵士を連れて行ったら食費はいくらかかる？

では、具体的にその計算をしてみましょう。戦国時代の兵隊さんの食事を取り上げてみます。1万人の軍隊を編制して戦争しようという場合、「ひとり1日3合」のお米を食べるとします。だいたい兵隊さんというのは、おかずがなくて主食ばっかり食べていたんです。

ちなみに、おかずはどうしたかというと、味噌を塗り込んだ縄を腰に巻いていったという話があります。その縄を刀で切って、鍋にぶち込んで味噌汁を作って飲んだというのです。本当にそうしたかは不明ですが。

とにかく、ひとり1日3合のお米を1万人が食べるとすると、1日で3万合の米がいる。単位を換算すると、1合（約150グラム）の10倍が1升、1升の10倍が1斗、1斗の10倍が1石ですから、3万合は30石になります。お米1俵が60キロ（4斗）。

2俵半は10斗だから1石。つまり150キロになります。それが30石になれば4500キロ。今の相場で、お米1キロがだいたい855円だとすると、4500キロなら総計約385万円！

だから1万人の兵を動かすと、食費だけで1日で385万円かかる計算になります。しかも戦争は1日で終わらないから、仮に1カ月かかったとしましょう。すると、30日で兵糧代に1億1500万円かかるんですね。

そのほかに、馬が必要ですね。武器も必要ですね。いろいろな諸雑費を含めると、1万の兵を1カ月動かすのに、今のお金に換算して1億円以上。戦の期間や規模によっては2億、3億に膨らむことだって考えられます。そんなに経費がかかるものとなればそう簡単には戦争なんかできないぞ、ということがおのずと導き出されてきます。

戦争はなにしろ兵隊さんをまず食べさせなければいけない。そして、戦争をするための準備を整えなきゃいけない。何はさておき、莫大なお金がかかるわけです。経済が重要だという発想が根底にあります。

戦争に挑むのは「勝てる」目算が立ったとき

孫子が言っているように、戦争というのは、国の運命を左右する一大事。だから、これは慎重に行わなくてはならない。当たり前のことですが「なんとなく戦争しちゃう」なんてことは100％あり得ないわけですね。

なんとなく戦争があって、なんとなくダラダラ続いて、どっちが勝ったかどっちが負けたか分からないまま終わった、という戦争論は、僕は初手から間違いだと思います。

よほどの愚かな戦国大名であれば「なんとなく」戦争を始めてしまうことがあるかもしれないけれど、そんな者はすぐに滅ぼされてしまいます。

あるいは、殿様の周囲にはいろいろな補佐役がいるのですから、まず諫めることでしょう。戦争をしたらどれだけマイナスがあるか。それを絶えず考えて、それでも「勝てる」「儲かる」という目算が立って初めて戦争に挑むのです。

戦前の大日本帝国軍がよく強調していたことの1つに、先ほどもお話しした「一の軍隊が十の軍隊を打ち破るにはどうしたらいいか」という話があります。けれども、リアルな戦争を考えるとき、そうした物語性は不要です。

勝つための基本中の基本「敵の3倍の兵隊を編制せよ」

どうやったら相手を倒せるかというとき、普通言われるのは「敵の3倍の兵隊を編制せよ」ということです。一説によると6倍という数字もありますが、まずは敵の3倍の数の軍隊を編制すること、それが必要になる。

間違っても「柔よく剛を制す」ではなく、「大は小を兼ねる」。これが大原則です。相手よりもたくさんの兵で相手を圧倒することが常道です。これは司馬遼太郎さんも言っていることです。

歴史研究をちょっとかじった人は、すぐに司馬遼太郎さんを指して「司馬史観」と言ったり、「史実と違う物語にしている」と言いたがったりする。そこに僕は歴史研究をやる人の底の浅さを感じてしょうがないんです。

あれだけの業績を残された方をなぜそう簡単に軽んじることができるのか不思議でなりません。史実を知ったうえでの構想力として、歴史の魅力を存分に広められた偉大な小説家だと僕は思います。

話を戻して、司馬遼太郎さんが挙げた数字は、だいたい40万石の領地を持つ大名なら1万人という兵力を持つことができるというものです。ざっくり言って、「100石当たり2.5人」と言われますから四捨五入して「おおよそ3人」ともいう。

40万石で1万人というのはザックリした数字ですが、どんなに概算であれ、数字を基準に兵力算定することが重要なのです。戦争に勝つためには、まずしっかりした人数を整えなければダメだという、当たり前のことが大前提なのです。多くの兵隊がいれば戦争に勝てる。それが基本中の基本になります。

〈《『豊臣兄弟』の時代》「根こそぎ殺してしまえ！」実は刀で斬り合って死ぬ人は少ない…戦国時代の戦場で“最も多い死因”とは？〉へ続く

（本郷 和人／Webオリジナル（外部転載））