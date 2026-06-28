Ｊ１広島は２８日、スペイン１部リーグ・マジョルカのＦＷ浅野拓磨（３１）を完全移籍で獲得したことを発表した。１６年以来、約１０年ぶりの広島復帰となった。

復帰に際して「１０年ぶりにサンフレッチェ広島に復帰することになりました。家族やこれまで支えて下さった全ての方々、そしてサンフレッチェ広島に関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、リーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーします。エディオンピースウイング広島で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。」とコメントした。

浅野は１３年に四日市中央工業高から広島に入団。１５年には途中出場から得点を積み重ねてリーグ制覇に貢献した。１６年途中にイングランド・プレミアリーグのアーセナルに完全移籍。欧州では計５クラブでプレーし、２４年からマジョルカに加入していた。日本代表では通算５３試合に出場して９得点。２２年のカタールＷ杯では１次リーグのドイツ戦で決勝ゴールを決めていた。

広島は秋春制移行前の特別大会である百年構想リーグを７位で終えていた。オフに入って、ＦＷのジャーメイン良と木下が退団。秋春制１年目のシーズンに向けて大きな補強となった。