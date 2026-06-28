〈《『豊臣兄弟』の時代》「戦争に1億円以上」「食費だけで1日385万円」戦国大名を悩ませた“莫大な経費”…戦国時代の知られざるお金事情〉から続く

豊臣秀吉と弟・秀長が戦国の乱世を切り拓いていく姿を描いた大河ドラマ『豊臣兄弟！』。戦国時代といえば、全国の大名が領土拡大や天下統一を目指して戦いを繰り広げた時代だが、実際の戦場はどのようなものだったのだろうか――。

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ここでは、歴史学者・本郷和人氏が戦国時代の「戦場のリアル」を解説した『軍事の日本史［新装版］ お金・戦略・武力のリアル』（朝日新書）より、一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／1回目から続く）



写真はイメージ ©beauty_box/イメージマート

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戦いたくない農民たちをどうやって戦わせるか

信長に限らず、戦国大名の力は強烈です。

戦国大名本人と主従の関係を結んでいるわけではない農民たちまでをも無理やり戦場に引っ張り出してくる。だからこそ、何万人という規模の部隊の編制があり得たのです。

時代が下って戊辰戦争のときの軍勢を見ると、薩摩軍、長州軍合わせても約2、3000。あれれ？ また桁が変わってます。なんで減ったのかと思ったら、結局これは、武士だけを集めているからです。農民は基本的に排除しています。

長州軍の場合は、奇兵隊とかありますから、この限りではないでしょうけれど、やはり、プロ的な存在として戦闘を行う人々に限れば、2000、3000というのがいいところで、それに農民を大量に動員してくると何万人という軍勢になるわけです。

実際、戦いに勝つにはどうすればいいのか？ というと一番はたくさんの兵隊を集めること、2番目には優秀な武器を装備すること、そして3番目に大義名分というのを僕は挙げて考えるようにしています。なかでも、大義名分は非常に重要になりますから、これは第7章でくわしくお話しします。

要するに、農民は戦いのプロじゃないから、戦いたくない。誰だってそうですけれど、命は惜しいわけですね。この命が惜しい人々をどうやって戦わせるか。それがここでも大きな問題になる。

戦いのプロだけの集団ならば、戦うのが仕事ですから、ためらう暇もなく戦います。いわば、自分の存在意義、レゾンデートルにかけて戦います。だけど普段は畑仕事をやっているような人を連れてきて戦わせるとなると、そこでどんなマジックを使うのか。

そこが非常に難しく、そこも含めて戦場のリアルとは何かを追求するべきだろうと思います。

無理やり戦場に連れて行かれた農民たちには、相手を殺して出世してやろうという野心はほとんどないでしょう。熱心に相手を殺そうという農民はいません。

当然、刀を持って相手と斬り合うなんてできません。だから槍を使わせます。遠くから突く。または長い槍でもって敵の頭の上からバンバン叩く。そうやって恐怖心を少しでも取り払って兵隊として機能させたのです。

命令系統を寸断すれば農民はもう戦えない

戦闘に勝つのはどういうときかといえば、敵の命令系統をズタズタに寸断したときです。相手の部隊の統率がバラバラになるようにもっていけば勝ちである。通常の部隊では司令官から、「お前、こうやって戦え」と命令が来ます。その統率力があってこそ指揮命令系統が機能します。

けれども基本的に農民たちは戦いたくない。隙あらば逃げてしまいたい。そう考えている人が多いから、命令系統が壊れてしまえば、農民はただ逃げ惑うばかりです。部隊は部隊としてまとまりがなくなるから、もう戦えない。闘争心を失った1人1人を鎮圧するのは時間の問題になる。

最も多くの死者が出るのは決着が着いてからの「追撃戦」

最後に、戦国時代以降、主流となった総力戦では、どんな死に方が多かったのかについて付け加えておきます。

戦場で死ぬ最も多い理由は、鉄砲で撃たれること。2番目に多いのは弓矢で射かけられること。3番目は、馬に踏みつぶされることだと言われています。いかに斬り合いで死ぬ人が少ないかがここからも分かります。

戦国時代の戦いを見ていると、死ぬ気で戦っていて、いまだに勝敗が定まらないときは、なかなか人は死なないようです。本気で相手をやっつけようとしているときには、そう簡単に人を殺すことはできません。

ですから向き合ってバチバチ戦っているとき、それほど多くの死人は出ないものだと言われます。戦いの最中よりも、むしろ決着がついて、「やっつけたぞ！ 根こそぎ殺してしまえ！」と、敗走する敵を後ろから斬りつける。そのとき大勢の死人が出る。これが追撃戦です。

もっとも死者が出るのはこの追撃戦だと言われています。追いかける側が敵の首を取ることを「追い首」と言いますが、これは全然プラス査定をされなかったそうです。

司馬遼太郎さんが書いていましたけれども、太平洋戦争のとき、一番快感を覚える（不謹慎な話ですが）のは追撃戦だそうです。そういう元兵士の言葉を紹介しているのを僕は読んだことがあります。

相手が逃げ出したときは、自分が殺られる心配はないから、安心して後ろから撃ったり倒したり、一心不乱に追いかけて敵を殺す。無惨この上ないし、卑怯なような気もするけれど、それが戦いのリアルなのでしょうね。

時代が変わっても「戦う主体は生身の人間」

いずれにしても、このように時代ごとの戦いを分析することによって、日本における「戦いの歴史」がみえてきます。とりわけ総力戦が本格化し、世界史的にも近代以降の軍事のスタンダードとなる「数は力なり」の理屈を超えるものは、今のところないと言えます。

AI（人工知能）の時代だ、ハイテク戦だと言われても、戦う主体が生身の人間であることを前提に、科学的でリアルな軍事史を構築していくべきだ、そこまで射程におさめた歴史を考えたいと僕は思っています。

（本郷 和人／Webオリジナル（外部転載））