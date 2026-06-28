クマの出没や人的被害が相次ぐ中、岩手県内の自治体などではＡＩ（人工知能）を搭載したカメラで、クマを監視する動きが広がっている。

人目が行き届かない山間部や夜間のクマの動きなどを把握することで、住民の安全につなげることが期待される。（山森慶太）

遠野市では地元のケーブルテレビ「遠野テレビ」が中心となり、今月からＡＩを活用した検知システムの実証実験を開始。システムはＩＴ企業「アドバンテック」（東京都台東区）などが開発した。

カメラは、昨年市内でクマが目撃された付近の公共施設や小学校、観光地などの６か所に設置。赤外線を搭載したカメラで撮影した映像をテレビ局内にあるサーバーに送り、ＡＩでクマかどうか識別する。クマを検知すると、自動的にスマートフォンの専用アプリや登録者のメールなどに画像付きの出没情報を通知する仕組み。テレビ局内ではパトライトが光り、「クマを検出しました。ご注意ください」との音声が流れる。

カメラからサーバーへの映像送信には放送用の光ファイバー網を活用。全国的にも珍しい取り組みで、将来的には市内の契約者の自宅テレビを通じて出没情報などを流す構想だ。

実験は６月から８月までの３か月間で、ＡＩの検知精度やクマの識別能力、情報の正確性などを検証する。その後はＡＩの検知精度を高め、クマの出没予測への活用も視野に入れる。検知したクマをドローンで追跡し、スピーカーからの音で追い払うことも検討する。

２０２５年度に市内でクマが目撃された件数は、２４年度の２倍超の約２００件。２人が襲われて負傷し、作物などの物的被害も約４０件に上った。今年度の目撃情報も前年度とほぼ同水準の４６件（今月１日時点）と高止まりが続く。

今月４日に同局で開かれた開始式で、佐々木浩章専務は「市内に張り巡らせている通信網を使えるのが利点となる。市民の安全・安心に貢献したい」と語った。

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北上市は今年度、監視カメラを２０台設置した。熱感知センサーで検出した動物を撮影し、ＡＩがクマやシカ、イノシシなどを識別。撮影したクマの画像がアプリを通じて市職員のスマートフォンに即時に通知される。クマの出没場所を早期に把握することで、住民への注意喚起や捕獲など迅速な対応につながっているという。

花巻市では昨年度末にＡＩを搭載したカメラ４０台を増設し、現在は１２０台が河川敷や出没が相次ぐ山間部などに設置されている。市によると、出没頻度の高い場所を把握することで、効果的なわなの設置につながっているという。

県は同様の監視カメラは導入していないが、担当者は「ＡＩの認知精度などを見極める必要はあるが、人手不足の中で必要な技術なので県としても検討していきたい」と話した。