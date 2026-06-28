ピーチ・アビエーションと和歌山県紀の川市は6月26日、初夏の恒例イベント「Peachful Day 〜愛を込めて、旬の"おいしい"をお届け〜」を関西国際空港第2ターミナルで開催した。

就航当初から紀の川市と共同で実施してきた同イベントは今年で15回目で、イベント名称をこれまでの「Share Peach Day」から「Peachful Day」に刷新し、初となる2部制で開催するとともに、開催場所も昨年までの国際線到着口から国内線の出発口・到着口に変更した。

第1部では国内線出発カウンター横で、「わかやま県産 空飛ぶあらかわの桃」ドリンクの無料試飲会を初めて実施。第2部では国内線で関西国際空港に到着した利用者に採れたての「紀の川市産の桃」を丸ごと1つ手渡しでプレゼントした。紀の川市の市職員や客室乗務員、運航乗務員のほか、紀の川フルーツ観光協会のフルーツキャラクター「紀の川ぷるぷる娘（ももぷる）」も参加した。

今回配布したのは「紀の里白鳳」と「日川白鳳」という早生桃の品種で、6月中旬ごろから味わえる繊密で柔らかく多汁な桃。対象便は計6便で、約900名にプレゼントした。