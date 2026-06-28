「本当に信じられない」後半ATに失点→３分後の起死回生弾で劇的ドロー。超劇的GS突破にオーストリア指揮官ラングニックは驚き「こんな経験は初めてだ」【Ｗ杯】
オーストリア代表は現地６月27日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｊ組）でアルジェリア代表とカンザスシティ・スタジアムで相まみえた。
アルジェリア戦前の時点で、オーストリアは勝点３（得失点０）で２位。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まり、敗れればグループステージ敗退の状況のなか、28分にマルコ・アルナウトビッチのゴールで先制する。45分に同点弾を献上し、55分にマルセル・ザビッツァーの得点で勝ち越すも、60分と90＋３分に失点。それでも90＋６分にサシャ・カライジッチのヘディング弾で追いつき、３−３で引き分けた。
この結果、グループ２位で決勝トーナメント進出を決めた。
オーストリアメディア『Kronen Zeitung』によれば、試合後に『ORF』（オーストリア放送協会）のインタビューで、オーストリアのラルフ・ラングニック監督は「通常ならアディショナルタイムに２−３とリードを許した時点で万事休すだ。こんな経験は初めてだ。１つのチャンスをモノにできたなんて。本当に信じられない。驚異的だ」とチーム３点目の劇的な同点弾を振り返った。
また、「試合は６−６で終わっていた可能性も十分にあった。守備面ですべてが上手くいったわけではない。多くの選手が気候に苦しみ、体力的にも限界に達していた」と苦戦を明かす。そして、「だが、その分析は明日行なう。今はこの並外れた成功を祝うべきだ」と語った。
土壇場で試合を振り出しに戻し、次のステージへ進出できた事実に指揮官の喜びもひとしおだったようだ。なお、オーストリアはラウンド・オブ32でスペインと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半ATにドラマは待っていた！ 失点から３分後→カライジッチの劇的同点弾！
アルジェリア戦前の時点で、オーストリアは勝点３（得失点０）で２位。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まり、敗れればグループステージ敗退の状況のなか、28分にマルコ・アルナウトビッチのゴールで先制する。45分に同点弾を献上し、55分にマルセル・ザビッツァーの得点で勝ち越すも、60分と90＋３分に失点。それでも90＋６分にサシャ・カライジッチのヘディング弾で追いつき、３−３で引き分けた。
オーストリアメディア『Kronen Zeitung』によれば、試合後に『ORF』（オーストリア放送協会）のインタビューで、オーストリアのラルフ・ラングニック監督は「通常ならアディショナルタイムに２−３とリードを許した時点で万事休すだ。こんな経験は初めてだ。１つのチャンスをモノにできたなんて。本当に信じられない。驚異的だ」とチーム３点目の劇的な同点弾を振り返った。
また、「試合は６−６で終わっていた可能性も十分にあった。守備面ですべてが上手くいったわけではない。多くの選手が気候に苦しみ、体力的にも限界に達していた」と苦戦を明かす。そして、「だが、その分析は明日行なう。今はこの並外れた成功を祝うべきだ」と語った。
土壇場で試合を振り出しに戻し、次のステージへ進出できた事実に指揮官の喜びもひとしおだったようだ。なお、オーストリアはラウンド・オブ32でスペインと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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