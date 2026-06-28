「出てきたほうがいい」「今のネイマールだったら…」闘莉王がブラジル代表“10番”の日本戦出場を歓迎「今までにない勝てるチャンス」【W杯】
日本代表は現地６月30日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）でブラジル代表と対戦する。
大一番を前に、元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が自身のYouTubeチャンネル『闘莉王TV』を更新。ブラジル戦を展望し、FWネイマールの起用について持論を展開した。
ネイマールはW杯開幕前にふくらはぎを負傷して戦列を離脱。それでも、現地24日に行なわれたスコットランド戦で76分から途中出場し、復帰を果たしている。
そんな背番号10について、闘莉王氏は「出てきたほうがいいです。日本からしたら。調子が上がってこない」とコメント。さらに、現在のコンディションを踏まえ、こう続けた。
「今のネイマールだったら差をつけられるぐらい。もしかしたら点を取られるかもしれないけど、全体を考えると出てきたほうがブラジルは良くない。日本にとってはいいことだと思います。
そんなにコンディションは上がっていないです。だからすごくダッシュができるわけじゃないし、今までのドリブルしながら加速していくネイマールじゃない。技術はあるんですよ。これはしょうがないですけど。でも出てきたほうが日本にとってはチャンスです」
そのうえで、日本代表がブラジル撃破を果たす可能性は過去最高レベルだと強調した。
「ブラジルに勝てるチャンスはいままでにないぐらいの可能性です。いままでのワールドカップの中でも、ここまでパーセンテージが高いのは今回が初めて。日本の出来とブラジルの出来を総合的に考えて、今までにない勝てるチャンス」
スコア予想については、「俺の理想ですよ」と前置きしたうえで、「２−１で日本。でもPKで勝っちゃうんじゃないかな。PKで勝っても良い」と日本の勝ち上がりを期待した。
また、インタビュアーから「この動画が出たらブラジル国内で怒られるんじゃないですか？」と問われると、「俺は自分が思っていることしか言わない。誰に怒られようと、誰に嫌われようと、俺には関係ないです。俺は俺の生き様や」と言い切り、自身の見解を貫く姿勢を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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大一番を前に、元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が自身のYouTubeチャンネル『闘莉王TV』を更新。ブラジル戦を展望し、FWネイマールの起用について持論を展開した。
ネイマールはW杯開幕前にふくらはぎを負傷して戦列を離脱。それでも、現地24日に行なわれたスコットランド戦で76分から途中出場し、復帰を果たしている。
「今のネイマールだったら差をつけられるぐらい。もしかしたら点を取られるかもしれないけど、全体を考えると出てきたほうがブラジルは良くない。日本にとってはいいことだと思います。
そんなにコンディションは上がっていないです。だからすごくダッシュができるわけじゃないし、今までのドリブルしながら加速していくネイマールじゃない。技術はあるんですよ。これはしょうがないですけど。でも出てきたほうが日本にとってはチャンスです」
そのうえで、日本代表がブラジル撃破を果たす可能性は過去最高レベルだと強調した。
「ブラジルに勝てるチャンスはいままでにないぐらいの可能性です。いままでのワールドカップの中でも、ここまでパーセンテージが高いのは今回が初めて。日本の出来とブラジルの出来を総合的に考えて、今までにない勝てるチャンス」
スコア予想については、「俺の理想ですよ」と前置きしたうえで、「２−１で日本。でもPKで勝っちゃうんじゃないかな。PKで勝っても良い」と日本の勝ち上がりを期待した。
また、インタビュアーから「この動画が出たらブラジル国内で怒られるんじゃないですか？」と問われると、「俺は自分が思っていることしか言わない。誰に怒られようと、誰に嫌われようと、俺には関係ないです。俺は俺の生き様や」と言い切り、自身の見解を貫く姿勢を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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