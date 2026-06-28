「現代の王子様って感じ」山下智久、パリでディオールを着こなす姿に「カッコ良すぎて、泣けるまである」
俳優の山下智久さんは6月26日、自身のInstagramを更新。フランス・パリで開催されたディオール（DIOR）の2027年サマー メンズ・コレクションに出席した際の姿を披露しました。
【写真】山下智久、ディオールを着こなす姿
山下さんは「忙しい年だった。今年はタイミングがうまくいって嬉しい。素敵なショーをありがとう、そして猛暑の中快適に過ごさせてくれたディオール」と英語で続けました。
コメントでは「もう王子さま」「熱波の中でも爽やかなやまぴー」「カッコいいなぁ〜」「現代の王子様って感じ」「カッコ良すぎて、泣けるまである」「パリに出没した王子様」「同年代だけどこんなに若さ維持してるの不思議」と称賛の声が寄せられています。
【写真】山下智久、ディオールを着こなす姿
「現代の王子様って感じ」山下さんは「ディオール・サマー2027」と9枚の写真を投稿。フランス・パリで開催されたディオール（DIOR）の2027年サマー メンズ・コレクションに出席した際の写真で、肩にフリンジが施された黒いポロシャツにデニムを合わせたコーディネートを披露しています。
コメントでは「もう王子さま」「熱波の中でも爽やかなやまぴー」「カッコいいなぁ〜」「現代の王子様って感じ」「カッコ良すぎて、泣けるまである」「パリに出没した王子様」「同年代だけどこんなに若さ維持してるの不思議」と称賛の声が寄せられています。