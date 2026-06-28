俳優の山下智久さんは6月26日、自身のInstagramを更新。ディオールを着こなす姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山下智久さん公式Instagramより）

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俳優の山下智久さんは6月26日、自身のInstagramを更新。フランス・パリで開催されたディオール（DIOR）の2027年サマー メンズ・コレクションに出席した際の姿を披露しました。

【写真】山下智久、ディオールを着こなす姿

「現代の王子様って感じ」

山下さんは「ディオール・サマー2027」と9枚の写真を投稿。フランス・パリで開催されたディオール（DIOR）の2027年サマー メンズ・コレクションに出席した際の写真で、肩にフリンジが施された黒いポロシャツにデニムを合わせたコーディネートを披露しています。

山下さんは「忙しい年だった。今年はタイミングがうまくいって嬉しい。素敵なショーをありがとう、そして猛暑の中快適に過ごさせてくれたディオール」と英語で続けました。

コメントでは「もう王子さま」「熱波の中でも爽やかなやまぴー」「カッコいいなぁ〜」「現代の王子様って感じ」「カッコ良すぎて、泣けるまである」「パリに出没した王子様」「同年代だけどこんなに若さ維持してるの不思議」と称賛の声が寄せられています。

「今日で41歳」

4月9日の投稿で「今日で41歳。でも、心はまだ14歳の頃のまま夢を見ている」と英語でつづり、41歳の誕生日を迎えたことを報告している山下さん。デニムジャケットを羽織り、コンビニエンスストアに立ち寄るプライベートショットを披露しています。ファンからは祝福の声とともに「41歳に見えなさすぎて怖い」「いくつになってもイケメンまっしぐらだぁ」「まってー41歳にはみえんぞ」と驚きの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)