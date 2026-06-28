「ユニクロJR新大阪店」増床リニューアルを発表 JR西日本・がんこ寿司とのコラボTシャツが登場へ
「ユニクロJR新大阪店」が増床され、7月3日にリニューアルオープンすることが決まった。
【画像複数】ユニクロ×がんこ寿司、JR西日本のTシャツ登場
新しくなった「ユニクロJR新大阪店」は、新大阪駅の利用客のニーズに応える品ぞろえで、地元客だけでなく、出張・旅行者にも便利な店舗を目指す。
リニューアルオープンを記念し、コラボレーションTシャツの発売、豪華賞品が当たるガラポン抽選会、WESTERポイントアップに加えて、株式会社新大阪ステーションストアによるアルデ新大阪WESPOアプリスタンプラリーも実施する。
■店舗概要
店舗名：ユニクロJR新大阪店
オープン日：2026年7月3日（金）
住所：大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 新大阪駅2階「アルデ新大阪」内
営業時間：9：00〜21：00
店舗面積：約135坪（約81坪から増床）
取扱商品：メンズ、ウィメンズ、キッズ（新たに、キッズの一部商品を取り扱い」
※取扱商品は、時期等により変更となる場合あり
その他：有人レジ3台、セルフレジ4台（セルフレジは2台から増設）、試着室4室（2室から増設）
■コラボレーションTシャツ
西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）／関西工機整備株式会社
株式会社GANKO（がんこ寿司）
【画像複数】ユニクロ×がんこ寿司、JR西日本のTシャツ登場
新しくなった「ユニクロJR新大阪店」は、新大阪駅の利用客のニーズに応える品ぞろえで、地元客だけでなく、出張・旅行者にも便利な店舗を目指す。
リニューアルオープンを記念し、コラボレーションTシャツの発売、豪華賞品が当たるガラポン抽選会、WESTERポイントアップに加えて、株式会社新大阪ステーションストアによるアルデ新大阪WESPOアプリスタンプラリーも実施する。
店舗名：ユニクロJR新大阪店
オープン日：2026年7月3日（金）
住所：大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 新大阪駅2階「アルデ新大阪」内
営業時間：9：00〜21：00
店舗面積：約135坪（約81坪から増床）
取扱商品：メンズ、ウィメンズ、キッズ（新たに、キッズの一部商品を取り扱い」
※取扱商品は、時期等により変更となる場合あり
その他：有人レジ3台、セルフレジ4台（セルフレジは2台から増設）、試着室4室（2室から増設）
■コラボレーションTシャツ
西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）／関西工機整備株式会社
株式会社GANKO（がんこ寿司）