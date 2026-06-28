牡羊座・女性の運勢

自分の調子が出しにくい、出鼻をくじかれる的な気持ちになりやすいときです。いまは大きな挑戦に惹かれやすく、そこに強い情熱を感じるのに、いざ取り組もうと思うと「タイミングが合わない」「状況が邪魔をする」みたいに感じがちかも。が、結果的に専念させられる現実的な状況のなかでは十二分に活躍できるので、ひとまずその自分を評価し、花丸をつけてあげましょう。また、たぶん、はたから見ると言うほど邪魔はされていません。むしろいつでも思いきって飛び出せるための準備期間をもらっていると考えるといいですよ。

牡羊座・男性の運勢

「なかなか思うようにできない、動けない」。そういう思いを抱えやすいかも。ただ、いまの牡羊座は勢い＆情熱はあっても、「具体的に何をどうしたい？」と問うと具体性に欠ける面はあります。もしもやもやしがちなら、そこにフォーカスして自分を落ち着かせましょう。また日常生活のなかでは、逆に大きく活躍できるシーンが多いはず。いまはそちらから片づけるつもりで、テキパキこなしてください。うまく自分のご機嫌を取って、やれることをやりましょう。実際には自分で感じる以上にいろいろできていると思いますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ