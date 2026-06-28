牡牛座・女性の運勢

人の言葉に心を惑わされがちなタイミングです。実際、ここまでは身近な人たちとの非常に質の高い連携があって、そのおかげで出せた成果も多かったはず。だからこそいまの牡牛座は人の影響を受けやすいのですが、根深いところではかなり違う価値観を持つのかも。牡牛座は自分の日常を大きく変えたいと感じ、挑戦する意欲も強く持ちますが、周囲は現状維持を優先するのかな。結果、無意識のうちに不安になってしまうこともありそうですが、もし当てはまるならもっと自分を信じてください。正解は、人の数だけあるのですから。

牡牛座・男性の運勢

周囲の人たちと深くかかわり、そのなかで多くの成果を出せる時期が続きます。が、その豊富な対人関係が、ここからは自分を乱す要素として働く可能性があるかも。現在の牡牛座は、目の前に向き合うと同時に、自分の日常を深い部分から変えていこうという意欲を持っています。そのこと自体は牡牛座をいっそう力強く変えてくれるはず。ただ周囲にはその意欲をあまり理解しない人たちがいるのかも。相手の言動は（おそらく無意識に）牡牛座にネガティブな影響を与えるでしょう。でも人の話を聞いて不安になったりしないで。自分の感覚を信じましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ