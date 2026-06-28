双子座・女性の運勢

自分の現実的なテーマが、状況のなかでブレーキとなって立ちはだかるとき。本当なら、いまの双子座は何か勢いに乗って思いきった行動を起こしたいはず。そのための準備は着々と内側で進んでいて、双子座のそういう行動を願っている＆一緒にやりたがっている人も周囲にはとても多いでしょう。ただ、「その前にこれだけはやっておかなければ」と思うような内容が飛び込んでくるのがいまかも。仕事関連や金銭問題など、あと回しにはできない感じで、いっそう双子座を日常に引き戻します。特に周囲はそれにイライラしそうですが、乱されないでください。双子座が大きく動き出すのは時間の問題。片づけるべきは、片づけてしまいましょう。

双子座・男性の運勢

仕事関連やお金に関する内容など、日常生活内であと回しにできない内容が飛び込んできやすいとき。いまの双子座は大きな挑戦に進む少し前の段階にいて、内側では着実にその準備が進められているはず。周囲にはそれに期待し、協力して進んでいきたがっている人も多いでしょう。が、実際には双子座に一時ブレーキがかかってしまうため、それにフラストレーションを感じた周囲の当たりが、ややきつくなるのがここからかも（とばっちり？）。ただそれもそこまで長い期間ではないので、うまくかわしていまできることをやりましょう。人から勢いをもらう部分も多いはずです。交流は幅広く。

占い：アストロカウンセラー・まーさ