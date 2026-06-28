蟹座・女性の運勢

自分のやりたいこと、進みたい方向性が新たに見つかり始めるとき。最近は関心を共有できる人がいて、協力し合いながら自分の可能性を幅広く追えていたはず。これはその成果なのかも。ただ、いまの蟹座は社会面でもかなり新しい領域が開けつつあり、それといまの蟹座の意志とは大きく食い違うのでしょう。客観的に見れば社会面はとてもおもしろい形で展開していますが、それに対して違和感を強く覚えそうです。もやもやしがちですが、かといっていま任される内容は蟹座の実力を大きく花開かせます。自分に対する視点は幅広く持つこと。一時の気持ちで状況を判断しすぎないように。

蟹座・男性の運勢

周囲から求められることに対する違和感が一気に強まるタイミング。それは特に社会面においてですが、実際にいま訪れているのは、蟹座の新たな才能、能力をおおいに引き出す可能性のある何かでしょう。ただこれとは別に、最近の蟹座は思いを共有できる誰かと共に、自分の可能性や興味を幅広く追いかける経験ができていたはず。その結果「こうでありたい」という自分が見え、この違和感に通じた可能性はあります。ただ、現状の思いだけで物ごとを判断するのはおすすめしないかな。またすぐ、見えるものは変わってきますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ