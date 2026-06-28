獅子座・女性の運勢

自分自身に対する疑問や不安がわき、時にそれに揺らされるとき。現在、自分の新たな方向性を見据え、非常に肯定的に物ごとを考えられていそうな獅子座です。周囲には挑戦意欲豊富な人もいて、そこからも刺激をもらえているはず。ただ今週は、何かが漠然と不安になってくるかも。おそらく、そうはいってもまだ獅子座の思いは確固たる目標…というところまでは至っていないので、いったん揺れだすといろいろ不安。こうなることはありえます。疲れなどがたまってきてそうなる場合もあるので、当てはまるときはまず休養を。この過程を越えて心は決まっていくはずです。先を急がないでください。

獅子座・男性の運勢

いままで楽観的に向き合えていた自分自身の挑戦に対し、迷いの気持ちが出てくる時期。現在の獅子座は前向きで、物ごとに対する夢見る気持ちや積極性が増しています。周囲には刺激をくれる人も多く、「どんどんやっていこう」と思っているのでは。ただ正直「具体的に何を、どんなふうに」はそこまで明確になっていないはずで、いま浮かぶ不安はそれを背景としている可能性が。同時にやや疲れが出てきたことも、かかわっていそうです。が、もし当てはまるならまず少し休養し、目の前のことをこなしながら内側を整理していきましょう。大事なことはだんだんに見えてきますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ