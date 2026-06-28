乙女座・女性の運勢

身近な人の言動に、いら立つことがありえるときです。現在、社会面では新しい状況や役割にとても積極的に取り組んでいる乙女座。そこに多くの可能性やおもしろさ、自分を広げてくれる感覚を得られているからでしょう。が、いま新たに出会う人＆縁のある誰かは、そういう乙女座に対し懐疑的なのかも。「危なっかしい、夢見がちすぎ」（たとえば）などと言われる可能性も。相手はそういう価値観があるだけで、必ずしも乙女座を否定していません。むしろ親しくいられるくらいの相手でしょう。ただそれでも、ものの考え方は違うのです。モヤモヤしがちですが、距離感で調整を。

乙女座・男性の運勢

親しい相手との間に大きな価値観の違いを感じ、モヤモヤしそうなタイミングです。現在の乙女座は主に社会面で思いきった挑戦に挑んでいるのかも。難しい状況ではありますが、同時にとても興味深く、乙女座をワクワクさせてくれる要素も多いのでは。実際、多くの可能性を感じられると思います。ただ周囲はその実感がわからないため、乙女座の状況に対し「もっと現実的になれ」（たとえば）みたいな態度を取りがちなのでは。むしろ相手は親切のつもりだったりするでしょう。これは「人は人、価値観はそれぞれ」な案件です。何を人と共有するかは、自分で決めて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ