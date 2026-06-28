天秤座・女性の運勢

社会面での新展開が状況のなかでややブレーキとなって働くとき。現状の天秤座はパートナーや親友など、大事な人を中心とする親しい人たちの期待を受け、おおいに新しい道を模索しているところのはず。天秤座自身も思いきった挑戦に対し積極的になってきています。が、同時に最近は仕事方面も好調で、周囲は天秤座に期待しいろいろな役割を与えてくるのかも。このタイミングで来るものも、仕事としてはプラスに働く何かでしょう。が、大事な人たちはこれに対しいい顔をしない模様。「いったいどっちが大事なんだ」（たとえば）と言われるかな。正直板挟みですが、本当にやりたいことはあと回しにしないほうがいいです。これもいまだけのことですから、うまくバランスをとって対応を。

天秤座・男性の運勢

いっそう社会面が活性化し、いい形で忙しくなってきそう。それ自体は周囲の天秤座への期待の表れなのでいいことですが、問題なのはそれによってパートナーや親友など、大事な相手とのかかわりが微妙になってくること。そもそも、いまの天秤座は挑戦意識高めで、そういった親しい相手＆友人など同じ思いを共有できる相手と共に、新しいことに向き合っていこうとしているでしょう。が、仕事や社会面での期待が大きいとどうしてもそちらにエネルギーを取られ、挑戦が鈍りがちな面もあるのかも（しかたない）。相手はそれが気に入らない＆不安なのかな。結論から言えばこれはここしばらくだけなので、うまくバランスをとって対応を。でもたしかに、本当にやりたいことは大事にした方がいいですね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ