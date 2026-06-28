蠍座・女性の運勢

「本当に自分はこれを望んでいるのか？」。そんな疑問が沸き上がりやすい今週です。現在、社会面＆プライベート共に大きな変化と躍進のタイミングを迎えている蠍座。特に社会面は華やかで、思いがけない展開のなかにも新たな興味やおもしろさを感じているでしょう。ただ、いままでの蠍座のパターンとはかけ離れているので、そこに覚える不安がいまの疑問の背景にあるのかも。ただ、じっくり考え向き合ってみるのはOKですが、それで何かを判断し何かをやめようとはしないで。未知のパターンを経験するのは、いまの蠍座にとって、とても重要です。

蠍座・男性の運勢

次々と新しい展開が起こり、拡大の一途をたどりそうな蠍座の社会運。それは楽しく好奇心を誘うものですが、同時に未知の要素が多くて蠍座の不安をあおる面もあるのかも。今週はそれが強くなるときでしょう。現状、蠍座は生活面でも大きな転機に入っており、「自分は新しくなっていく必要がある」とはしっかり理解しているはずです。ただ、まだ気持ちの深い部分ではしっくりいっていないところがあるのかな。一度、自分の内面に深く向き合って本心を確認してみましょう。ただ状況は今後もどんどん動いていきます。いまの思いだけで何かにストップをかけないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ