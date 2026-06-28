射手座・女性の運勢

具体的な誰かやある状況が、射手座の夢や意欲に対し口出してくるようなイメージのときです。いまの射手座はやってみたいことが非常に多い状態で、物ごとに対する前向きさも群を抜いています。が、同時に日常生活のなかでもまだまだやるべきことがあり、周囲からの期待や責任も背負っているのでしょう。で、そちらの状況から見れば、いま射手座が望んでいることは夢見がちに思えるのかも。「もっと現実を見たほうがいい」（たとえば）と言われることも。または自分自身の“常識”が、自分に対しそう言ってくることもありそうです。モヤモヤしがちな時期ですが、まずは考えすぎないで。また、迷ったからこそわかってくる自分の本心もあるのでは。

射手座・男性の運勢

自分がいいと直感し、強く惹かれ勢いをもらっているものに対し、現実的な方向からブレーキが働くとき。それは特定の状況や人かもしれないし、自分自身のなかにある常識かもしれません。そちら側から見れば、いま射手座が望んでいるものは夢想的で、もっと現実的になるべきと思われるのかも。ただ、いま射手座が望むものは、今後の大きな可能性とつながる何かです。その流れは今後もいっそう重要になるはず。もしモヤモヤしても、いまは考えすぎないのがよさそう。じっくり時間をかけて、自分のなかにある不安や本心を探り当てていきましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ