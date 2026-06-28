山羊座・女性の運勢

大事な人の言動に影響を受け、自分がやや揺さぶられやすいとき。現在、山羊座は大きく変化する社会面、日常生活をダブルで受け止め、柔軟に対応していこうとしているところでしょう。それと同時に最近は、パートナーや親友など大事な相手とうまく気持ちが通じ、協力して行動できる流れでした。そのせいもあるのか、大事な相手はいっそう山羊座に自分への注目、一緒の行動をうながしてくるのかも。ただ、山羊座の本心を言えば「ますます変化する状況のなかで、それに対応するための自分の時間が欲しい」のでは。テンションのずれを実感しそうです。ひとまずうまくバランスをとって。でも相手優先すぎると、自分がバランスを崩しますよ。

山羊座・男性の運勢

パートナーや親友など、自分にとっての大事な相手とのテンションの違いを実感し、やや気持ちが揺さぶられるときかも。いまの山羊座は仕事、プライベートどちらも大事な変革期にいて、常に柔軟な、それでいて挑戦的な姿勢を求められていそうです。同時にそこにおもしろみを感じつつある状態ですが、山羊座の大事な人はそれに対し肯定的ではなく、（これまで通り）「自分との行動、一致する意識」を望むのかも。実際最近は協力しあっていろいろ有意義な行動ができていたので、相手がそう感じるもわかります。が、山羊座からするとやや見ているところが違う…と思うかな。つい相手に合わせがちですが、ここはバランスが大事です。

占い：アストロカウンセラー・まーさ