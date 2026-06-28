水瓶座・女性の運勢

社会面で新展開がありそうな今週です。最近すでに、仕事方面や日常生活内では相当の活躍を見せていた水瓶座なので、これは不思議ではありません。が、これとは別にいまの水瓶座は大きな挑戦に挑んでいきたい意識が強く、それに賛同する人は周囲にも多くいるのかも。志を同じくし、一緒に盛り上がっていく仲間ですが、ここでまた水瓶座が忙しくなることに対しては否定的な態度を取りがちです。「いまあなたが頑張るべきって、それなのか？」（たとえば）ということなのかな。やや板挟み感のあるいまですが、まずは目先の（＝仕事）ことを片づけるべきかもですね。また状況は変わるので、あまり悩まないで。

水瓶座・男性の運勢

最近かなりの活躍を見せている社会面で、さらなる展開がありえるときです。それ自体はもちろん肯定的なことですが、水瓶座の周囲には何か疑問を呈する誰かがいるのかも。背景には、水瓶座の「自分を大きく変えていきたい」という挑戦意欲があり、周りの人もその意気込みに対してはおおいに応援的だからでしょう。志を同じくし、前向きな刺激を与えあって進みたいのだと思います。もしこの時期、誰かとのかみ合わなさを感じるなら、「水瓶座は仕事ばかりしているが、本当に挑戦する気があるのか？」（たとえば）と思っているのかも。難しいところですが、まずは果たすべきことを果たしましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ