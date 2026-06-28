プロボクシング元世界3階級制覇王者でWBC世界スーパーバンタム級1位の中谷潤人（28＝M・T）が28日、ボートレース中継番組「BOATRACEプレミア」にゲスト出演した。

都内のスタジオを訪問しSG「第36回グランドチャンピオン」（ボートレース鳴門）の優勝戦に合わせてトーク。「駆け引きだったり、このレースにかける情熱や、一瞬の判断に注目したい」と“SG中のSG”への思いを明かした。

5月に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と激戦を繰り広げたことに「かけがえのない経験になったし、糧にしていかないともったいない。目標はスーパーバンタム級の世界王者になること」とコメント。王座奪取への意欲を見せただけにボートレースの“グランドチャンピオン”への関心もひと一倍だった。

現地からの迫力ある映像に笑顔。会場となった鳴門のスタンドがファンで埋め尽くされたことに「これだけの人の前でレースができる。僕は（大一番の前でも）楽しんじゃうタイプ」と明かした。 結果は1号艇の吉田拡郎が逃げ切り優勝。中谷は「（吉田選手は）“ホッとした”と話していたが、懸けてきたもの、費やしてきたものがあるのだなって思った」と称えた。