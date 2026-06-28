◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 12-3 広島(28日、マツダスタジアム)

ここまで2連敗中の阪神。初回に先制すると、中盤に逆転を許すも、終盤に相手先発をとらえ勝利しました。

この日は初回から打線が奮起。対する広島の先発・岡本駿投手を前に、1アウトから30歳の誕生日を迎えた中野拓夢選手がヒットで出塁すると、続く森下翔太選手がレフトスタンドへの先制2ランを放ちました。

援護を手にマウンドにあがった先発・郄橋遥人投手でしたが、1回裏には大盛穂選手の3塁打を浴び、菊池涼介選手に犠牲フライで1失点。2回にも先頭・佐々木泰選手のライトポール直撃の同点弾を浴びました。さらに同点で迎えた4回には、先頭の小園海斗選手にヒットを許すと、ボークとショートゴロで1アウト3塁のピンチ。続く石原貴規選手に勝ち越しタイムリーを浴びました。

それでも6回、佐藤輝明選手が一振りで試合を振り出しに戻すと、7回には1アウトから郄橋投手の代打・福島圭音選手、郄寺望夢選手が連打でチャンスメイク。これで1アウト1、2塁とし先発・岡本投手を引きずり下ろすと、2番手・郄太一投手をとらえ、中野選手と森下選手が勝ち越しとなる連続タイムリーを放ちました。

9回にはさらに打線が奮起。黒原拓未投手の前に1アウト1、2塁から連続タイムリーで得点を重ねると、鈴木健矢投手に対しても2本のタイムリー。一挙6得点と突き放し、勝利しました。