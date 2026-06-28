幼少期のトラウマから孤独への強い恐怖を抱え、夜の街で働く20歳女性の壮絶な暮らしぶりが明らかになった。

【映像】過激なコスチュームを着た勤務中の写真＆オムツが常備された自宅

『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、若い世代にも広がっている「孤独」と「孤立」に焦点を当て、人がひとりになっていく背景や誰も気づけない現状を追った。その中で、社会との関わりを断ち生活の能力や意欲を失う若者の姿を取材した。

ディレクターが取材相手と待ち合わせたのは、仕事場であるというラブホテルの一室。そこへ、白いダウンジャケットを着用し、チェックのミニスカートを穿いた女性が入ってきた。派遣型の風俗店で働く、20歳のアミさんだ。アミさんは、父親の不倫によって母親が精神的に崩壊していく姿を傍で見ていた経験から、「ひとり・孤独になるっていうことがすごい怖い」という認識を持っており、たった一瞬でも人から必要とされることで、“生きてる価値”を認められるとしてこの仕事を選んだという。

「私からしたら一駅分歩くくらいのしんどさ」心の不調がもたらした壮絶な私生活

そんなアミさんは、一人になった瞬間に寂しさを感じ、不安に襲われるという現在の精神状態について語る。かつては自らを傷つけることで「生きている」と実感し、心の痛みを和らげようとしていた危うい過去もあったという。

心の不調は体にも影響を及ぼしており、自宅であってもトイレに行けないことが増えたという。アミさんは、極度の精神的な落ち込みからベッドから起き上がることもままならない時があると告白。「病んじゃった時は、介護用のオムツを履いて、このままベッドの上で寝てます。基本排泄はこれでしてます。オムツが家になくて、ペット用のシートしかない時は、それだけ敷いて寝てます」と語った。「この家の広さだと数歩で辿り着くトイレも、私からしたら一駅分歩くくらいのしんどさなので…」。

18歳の頃の恋人との別れをきっかけに、身の回りのこともままならなくなったというアミさんは、心の内を周囲に明かせずに、一人抱えている。「人には言えないですね。逆にそうじゃないふりをしちゃいます。元気なふりをしちゃう」と、切実な思いを語っていた。

不安や悩みを抱えている方は、以下の窓口などに相談をしてみて下さい。

厚生労働省「まもろうよ こころ」

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

こころの健康相談統一ダイヤル：0570-064-556

※受付時間は都道府県によって異なります。