◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 12-3 広島(28日、マツダスタジアム)

初回に阪神・森下翔太選手の先制2ランを浴び、リードを許した広島。中盤には勝ち越しに成功するも、終盤に阪神打線につかまり敗れました。

この日の先発・岡本駿投手は初回の1アウトから、この日30歳の誕生日を迎えた中野拓夢選手のヒットを浴びます。さらに続く森下選手の一発を浴び、2点を先制されました。

それでも広島打線も奮起。直後には1アウトから大盛穂選手が3塁打を放ち、続く菊池涼介選手の犠牲フライで1点差に迫ります。さらに2回には、先頭の佐々木泰選手がライトポール直撃のソロホームラン。試合を振り出しに戻しました。

勢い止まらず4回には先頭の小園海斗選手がヒットで出塁。さらにボークと後続のゴロの間に3塁に進みました。ここで打席に向かった石原貴規選手は、勝ち越しタイムリー。リードを奪い返します。

勝利投手の権利を手にしていた先発・岡本投手でしたが、6回には佐藤輝明選手の一発を浴び、試合は振り出しに。さらに7回には1アウトから連打を浴び降板となりました。この1、2塁のピンチで起用された2番手・郄太一投手は中野選手のタイムリー3塁打を浴び失点。さらに森下選手のタイムリーを浴び、3点ビハインドとされました。

さらに9回には4番手・黒原拓未投手が阪神打線につかまります。四球とヒットなどで1アウト1、2塁とされると、森下選手と佐藤選手の連続タイムリーを浴び失点。ここで5番手・鈴木健矢投手を起用するも、阪神打線の勢いを止められず。2本のタイムリーを浴びるなどで、この回一挙6失点としました。

裏には対する木下里都投手の前に2アウト満塁の好機をつかむも、あと一打が出ずゲームセット。広島が敗れました。