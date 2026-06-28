ドジャース・大谷翔平との猊垈叉刃猫瓩取りざたされているダルトン・ラッシング捕手（２５）が２７日（日本時間２８日）の敵地パドレス戦の試合中、ロバーツ監督に対して不機嫌な表情を見せた。

１点リードの２回、二死二塁で打席に立ったラッシングはフルカウントからファウルした際にわき腹を気にする動作を見せた。すかさずロバーツ監督がトレーナーと近づいたが、それにラッシングが何度も手を振り「来なくていい」とのジェスチャーを見せた。問題ないことを直接確認すると、ロバーツ監督はベンチに引き下がり、ラッシングは四球で出塁している。

この場面についてロバーツ監督は「スイングの後に彼は大丈夫、と言ったし、試合も無事に終えました。まあ、事なきを得たと思います」と問題なかったと「スポーツネットＬＡ」に強調し、ラッシングも６回に９号ソロを放って支障のないことを証明。２４日（同２５日）のツインズ戦でバッテリー間の猊垈彩簑雖瓩伝えられた大谷にも笑顔で迎えられ、タッチを交わした。

とはいえ、心配する指揮官に対して危険な表情で「来なくていい」ジェスチャーはいかにもラッシングらしい。大谷にマウンドで犲言姚瓩気譴燭蝓▲侫蝓璽泪鵝▲蹈弌璽調篤弔縫戰鵐舛任覆阿気瓩蕕譴燭海箸鬚靴りに「恥ずかしい」と繰り返していただけに、この日もまさにそんな心境だったに違いない。