過酷な闘病生活を語るも…ビートきよしが貫く破天荒な生き様「だから俺の人生って楽しいよ」
ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑いコンビ・ツービートのビートきよしの“イマ”に独占密着した。
「NO MAKE」場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○ビートきよしが現在の生活を語る
現在76歳となったきよしは、横浜でカラオケパブ「スター☆場」を経営し、ほぼ毎日店に立ちながら接客を行っている。営業中にもかかわらずマッサージを受けたり、居眠りしたりと自由すぎる姿を見せながらも、現在は週3日、人工透析を受ける過酷な闘病生活を送っていることも語った。
2021年に腎臓の病気である「ネフローゼ症候群」を発症したきよしは、「そのうち絶対逝くことが
あると思ってやってる」「2回救急車で運ばれたんだよ。息苦しくなっちゃって、肺に水が上がって
きちゃって」と命の危機に直面したことも。それでも、「我慢してポックリ逝ったら悔い残るでしょ」「食べちゃいけないものをバンバン食ってるし、だから俺の人生って楽しいよ」と破天荒な生き様を貫く。
さらに、相方との対照的な人生を振り返り、「よく考えてみたら、うちの相方って好き勝手なことできない。人の目があるから。俺は好き勝手なことできるから、生きてて幸せはどっちか考えた時、俺の方が幸せなんじゃないかなと思う」と、充実した表情で語った。
【編集部MEMO】
『ABEMAエンタメ』では、ABEMA厳選の「エンタメニュース」を動画にこだわって配信中。最新ニュースはもちろん、初出しの解禁情報をどこよりも最速で紹介する。さらに、“エンタメ情報の発信源”となっている芸能人・有名人のSNSをアベマ独自の目線でオリジナルニュース化。地上メディアと差別化したコンテンツ制作でアベマ世代の最旬とトレンドを届ける。
「NO MAKE」場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○ビートきよしが現在の生活を語る
現在76歳となったきよしは、横浜でカラオケパブ「スター☆場」を経営し、ほぼ毎日店に立ちながら接客を行っている。営業中にもかかわらずマッサージを受けたり、居眠りしたりと自由すぎる姿を見せながらも、現在は週3日、人工透析を受ける過酷な闘病生活を送っていることも語った。
あると思ってやってる」「2回救急車で運ばれたんだよ。息苦しくなっちゃって、肺に水が上がって
きちゃって」と命の危機に直面したことも。それでも、「我慢してポックリ逝ったら悔い残るでしょ」「食べちゃいけないものをバンバン食ってるし、だから俺の人生って楽しいよ」と破天荒な生き様を貫く。
さらに、相方との対照的な人生を振り返り、「よく考えてみたら、うちの相方って好き勝手なことできない。人の目があるから。俺は好き勝手なことできるから、生きてて幸せはどっちか考えた時、俺の方が幸せなんじゃないかなと思う」と、充実した表情で語った。
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