peco、息子からの直筆メッセージ公開 ママ友ら主催の自宅バースデーサプライズに「愛情詰まってる」「泣かないほうが無理」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】タレントのpecoが6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅でのサプライズパーティーの様子を公開し、話題となっている。
【写真】30歳ママタレ「感動して泣いた」長男からの直筆メッセージ
6月30日が誕生日のpecoは「息子のおともだちとママがあそびにきてくれた今日 なんとサプライズでお誕生日お祝いしてくれて（自分のおうちやのに1ミリも気づかへんわたし）こどもたちで風船ふくらまして飾ってくれたみたいで ほんまにほんまにうれしかった」報告。色とりどりの風船で飾られた自宅の写真を公開した。
続く投稿では、火の付いたローソクが立てられたケーキをそっと運ぶ息子の姿を披露。「ケーキもろうそくもチャッカマンもお皿も すべて準備してくれていたママ友。そしてこうして息子といっしょにお祝いしてくれて ほんっとうにやさしさに包まれた今日」とコメントを添えた。
さらに、息子からの直筆メッセージが書かれた手紙の一部も投稿し、「息子が書くためのレターセットまで準備してくれていて そこに息子がメッセージを書いてくれて“ママになってくれてありがとう” そんなんもうあかん泣く泣いてまう泣いた」と、感動のあまり涙したことを告白。「これからこの手紙毎日肌身離さず持って 息子に怒ってしまいそうになったら読みたいよ。笑」とユーモアを交えて感動を伝えている。
この投稿に、ファンからは「感動して泣いた」「素敵なママ友」「メッセージに愛情詰まってる」「こんなメッセージ泣かないほうが無理」「ママ友のファインプレーっぷりがすごい」「素敵なエピソード」「お誕生日おめでとうございます」といった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「感動して泣いた」長男からの直筆メッセージ
◆peco、息子からの直筆メッセージ公開
6月30日が誕生日のpecoは「息子のおともだちとママがあそびにきてくれた今日 なんとサプライズでお誕生日お祝いしてくれて（自分のおうちやのに1ミリも気づかへんわたし）こどもたちで風船ふくらまして飾ってくれたみたいで ほんまにほんまにうれしかった」報告。色とりどりの風船で飾られた自宅の写真を公開した。
さらに、息子からの直筆メッセージが書かれた手紙の一部も投稿し、「息子が書くためのレターセットまで準備してくれていて そこに息子がメッセージを書いてくれて“ママになってくれてありがとう” そんなんもうあかん泣く泣いてまう泣いた」と、感動のあまり涙したことを告白。「これからこの手紙毎日肌身離さず持って 息子に怒ってしまいそうになったら読みたいよ。笑」とユーモアを交えて感動を伝えている。
◆pecoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「感動して泣いた」「素敵なママ友」「メッセージに愛情詰まってる」「こんなメッセージ泣かないほうが無理」「ママ友のファインプレーっぷりがすごい」「素敵なエピソード」「お誕生日おめでとうございます」といった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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