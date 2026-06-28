４年前から仏・パリと東京の２拠点生活を送っている女優の杏が、早朝散歩に出かけるプライベートショットを披露した。

日本時間２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「連日暑いので、お散歩は早朝です。湿度が高くないのと、朝の温度は控えめなのでこの時間帯のうちに！！なるべくしっかり歩いて運動。学校も休校なのでそのままみんなで朝カフェしてみたり。」と書き出すと、涼しげなワンピース姿で愛犬を連れてパリの街を散歩する様子など、プライベートショットを多数アップ。「現在、パリのポン・ヌフが涼しげな洞窟に変身しています！アーティストによるインスタレーション「Ｌａ Ｃａｖｅｒｎｅ ｄｕ Ｐｏｎｔ Ｎｅｕｆ」（パリの洞窟）橋全体を、まるっと包んで、さらに中も通れるようになっていました！（左岸からの一方通行です！）犬達は抱っこしていれば（ＯＫの絵文字）ルーブル美術館のカルーゼル凱旋門の向こうには、オリンピックの記憶新しい聖火台の気球。早朝のパリ観光でした。」と、パリの街の朝の様子を詳しく紹介した。

この投稿にはファンから「杏さんもワンちゃん達も可愛い」「杏ちゃんいつも素敵です」「ワンちゃん達の表情見ると杏さんの愛情たっぷり感が伝わってくる」「早朝散歩で笑顔満開ですね」「幻想的すぎて」などのコメントが寄せられている。