【漢字クイズ】「嘉家作丁」の読み方は？ヒントは“この地に伝わる独特な建築様式”です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「嘉家作丁」はなんて読む？
「嘉家作丁」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、和歌山県にある8文字の地名です。
いったい、「嘉家作丁」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かけづくりちょう」でした。
和歌山県和歌山市に位置している嘉家作丁。
そんな嘉家作丁の街並みには、地名の読みを思わせるような「懸造り（かけづくり）」と呼ばれる建築の特徴があります。
崖や急斜面などの高低差が大きい土地に、長い柱や貫（ぬき）を組みあわせて床下を固定し、その上に建物を建てる日本伝統の建築様式ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『和歌山市役所 産業交流局 観光国際部 観光課』
ライター Ray WEB編集部