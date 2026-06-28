◇MLB ドジャース15-3パドレス(日本時間28日、ペトコ・パーク)

ドジャースは敵地のパドレス戦で15得点を奪い圧勝。デーブ・ロバーツ監督が大谷翔平選手の後を打つ「2番打者」について言及しました。

試合は1-1の6回に一挙9得点の猛攻。4番のムーキー・ベッツ選手が3試合連続の一発を放つなど、この回3本のアーチが飛び出し、一方的な展開へ。1番の大谷選手は2安打2得点の活躍。大量リードの9回に代打を送られる中、終わってみればドジャースが17安打15得点をあげました。

試合前、取材に応じたロバーツ監督は、2番打者がなかなか固定できない理由を問われ、「いい質問だね。正直分からない」とコメント。

大谷翔平選手が83試合中74試合で1番で出場しているドジャース打線。昨季はベッツ選手が2番打者を137試合務めましたが、今季は開幕から状態が上がらず。今季はアンディ・パペス選手が最多27試合で、カイル・タッカー選手が21試合、フレディ・フリーマン選手が20試合、ベッツ選手が11試合など、2番打者を担っています。

ロバーツ監督は「翔平の後ろを打つことを意識しすぎるわけではないと思いたいが、ネクストバッターズサークルから彼の打席を見ていると、あれだけ特別なプレーを見せられるので心理的な影響はあるかもしれない」と言及。「でも答えは分からない。誰かが2番を打たなければいけない」と語りました。

特にベッツ選手は、今季2番打者時に限ると11試合で打率.149と低迷。直近は4番でのスタメン起用となり、ここ15試合は打率.328、5本塁打を記録し、徐々に調子を上げています。

ベッツ選手の打順変更の可能性については、「事実として、4番へ移ってから打ち始めた。心理的な部分は本人に聞かないと分からないが、実際にスイングはよくなっている」と話しつつ、「今のままでいいと思っている」と2番打者には戻さない方針を明かしました。

今季、投手としても開幕ローテーション入りし、投打二刀流でハイレベルな数字を残す大谷選手。“打者・大谷”は、打率.296、17本塁打、54四球、OPS.954などを記録しています。ここまで53勝30敗でメジャー最高勝率となっているドジャースですが、ワールドシリーズ3連覇へ向けて、今後誰が大谷選手の後の2番打者に入るか注目されます。