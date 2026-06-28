陣内智則が２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「陣内智則のネタジン」を更新。現役弁護士芸人・こたけ正義感をゲストに迎えた。

陣内は冒頭、「聞いてほしいことがあんねん…」と、こたけに相談。所属事務所で複数の芸人が「ある先輩にいじめられた」と告白したことで、とばっちりを受けていると苦笑した。

陣内が「ネット界隈で『あれ同一人物や』ってなって。ほんで、みんながこぞって『あれ陣内や！』ってなって…」と切り出すと、こたけも爆笑。「そんなんなってました？」と驚いた。

陣内の説明によると、Ａｌに記事を読み込ませて「該当する芸人は？」と聞くと、ＡＩが「陣内智則しかいません」と回答するといい「むちゃくちゃやろ…？」と苦笑した。

さらに「わけの分からんＹｏｕＴｕｂｅｒがさ。『もう、これは間違いなく陣内だ』みたいな。で、もう配信してんのよ？ひどない？俺はもう何の身に覚えもないし。そんな、まさか俺と言われてると思ってないやん？プライベートで会ったこともないし…。でも、変なＹｏｕＴｕｂｅｒの奴が『これは陣内だ！』みたいなんで配信してんのよ？当たり前のように残ってんのよ。今。これって俺、勝てるよね？」と相談した。

こたけが苦笑しながら「まず。事実ではないんですよね？」と聞くと、陣内は「当たり前や！」と爆笑。「そいつらは俺やっていうのを配信したまま残してるからね。ホンマに俺がちゃんと動いたら、しっかり名誉毀損（きそん）よね？」と改めて聞いた。

こたけは「本当に名誉毀損だと思います。裁判で勝てると思います」と、うなずいた。陣内は「やんな？ほんで、なんか…。『でも、その芸人はすごく腕があって、すごい才能があるみたい』『ほな陣内ちゃうか？』みたいな…。どういうことやねん！」と叫んで、こたけを再び爆笑させていた。