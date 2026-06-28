１１人組アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が２８日、千葉・イオンモール幕張新都心 豊砂公園で、１２枚目両Ａ面シングル「愛くださいませ／ここでファーストキッス」の発売記念スペシャルリリースイベントを開催した。

この日は、雨の中、新曲「愛くださいませ」の情熱的な赤色衣装で登場。メンバーの落合希来里は「これだけ赤い衣装着て、私たちが太陽みたいな！？照らしていきたいよね！」と会場を盛り上げた。

ミニライブでは、メンバー全員で主演するドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（日本テレビ・関東ローカル）の主題歌「ここでファーストキッス」や、「夏が来たから」など全７曲を披露。足元の悪い中、会場を埋め尽くした約４０００人のファンを熱狂させた。鈴木瞳美は「みなさんが楽しそうなお顔をしてくれて幸せです」と感謝していた。

≠ＭＥは、タレント・指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。菅波美玲が今月１２日にグループを卒業し、２６日には新メンバー追加オーディションの開催を発表している。