「爆笑問題」の太田光（61）と田中裕二（61）が28日放送のTBS「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）で、20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。

番組の中で訃報が伝えられると、太田は「お世話になりましたね」と共演を回顧。美輪さんはTBSラジオで冠番組を持っており、局内で見かけたこともあったという。

田中は「黄色い髪が通ってぎょっとするみたいなこともあったんですけど。我々は会うと結構褒めていただいたというか“あなたたちはいいわね”みたいなのを言っていただいた」と明かす。

太田も「最初に会った時に“あなたたちは売れるわよ”と言われたのが凄くうれしかった」と振り返った。

三島由紀夫が脚本を手がけ、美輪さんが主演した舞台「黒蜥蜴」の思い出話も聞いていたという。太田は「とにかく登場人物が凄くて、美輪さんのことを三島由紀夫がどう口説いたか、江戸川乱歩がどういうふうに言ったかとか、そういうのがもう聞いているだけでもっともっと聞きたいようなね…日本の文学の、芸術の歴史が全部、美輪さんの中に入っている、そんな感じがしましたね」としみじみと語った。