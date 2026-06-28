俳優の舘ひろし（76）が27日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。事務所・舘プロの後輩である俳優の黒川想矢（16）への思いを明かした。

最新映画「免許返納!?」でも共演している、舘プロの後輩でもある黒川がVTR出演。黒川は映画「国宝」でも吉沢亮演じる主人公の少年時代を演じるなど、注目の若手俳優。

舘にお願いしたいことを聞かれた黒川は「取材の時とか、舘さんはいつも横にいると“想矢は本当に演技うまいんだよ、俺よりうまいんだよ。こいつに頼ってこれからは飯食っていこうかな”とか、そういうことばかり言うんですよ。めちゃくちゃ恥ずかしいので、やめてください。もっと怒ってほしいなって思うこともあります」とコメントした。

これに、MCの「極楽とんぼ」の加藤浩次は「“怒られたい”っていう願望が結構強いのかも」と指摘すると、舘は「ダメですね。褒められて僕みたいに伸びるタイプ」と反論。

加藤が「怒るっていう感情はないですか？」と聞くと、舘は「いや全然。芝居凄く真面目だし、よく本（台本）読んでるし。もっといい加減でもいいかなって。すごく真面目なんです。（ほめるのも）本当ですもん」と明かした。