モデルでタレントの藤田ニコル（28）が、パーソナリティーを務める27日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜午後9時）に出演。子育てについて語った。

藤田は5月1日に第1子誕生を発表。産後初のラジオ出演で、この日は子ども同伴で仕事復帰し「子育てどうなるかなと思ったんですけど、本当に楽しくやってて。毎日いろんな変化が起きてて」と近況を伝えた。

自身は人見知りのため「自分の子にも人見知りしちゃうかなって思ったんですけど。自分からも話しかけるから、そういうのもなくなってきたなとか」としみじみ。「歌とか歌わないタイプだったけど、なんか口ずさんだりとかして。ちゃんとお母さんになれるんだな」と感慨深げに語った。

産休中の過ごし方についても「お家にいろんな方が遊びに来てくれたりしました」と感謝。「（青山）テルマさんも遊びに来てくれたし、（とにかく明るい）安村さんも遊びに来てくれました。お子さんと一緒に。来てくれて、抱っこしてくれて。みちょぱもね。まだ生まれてないかな？」と出産を控えた友人のみちょぱこと池田美優についても語った。

また「最近はお出かけも挑戦するようになってて。ミルクとミルクの時間が3時間くらいあるので。その3時間の間に最近はお出かけしています」と報告。「近くの公園に行ったりとか、展示会とかお誘いいただいたりするので展示会行ったりとか。そんな感じで外に出る生活をしています」と話したところで、「ちょっと赤ちゃんが泣いてるので曲行きまーす」と笑いながら進行していた。