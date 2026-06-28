【忘れられない出産の記憶】悲報？出産したのにたったの2kg…【第21話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、出産後のママに起こった一件です。
出産間近のある日、大きくなったお腹をまじまじと鏡で眺め、
「お腹すごいな〜。これ戻るのかな」
お腹の赤ちゃんが成長していくと、こんな不安も起こりそうなもの。しかし赤ちゃんに胎盤、羊水やらなんやらも体から出るので、「5kg減くらいはいけるかな！」と期待値も爆上がり〜。
出産翌日。期待に胸を膨らませ、心躍らせながら体重計に乗ったママ。表示された数字は産前からマイナス2kg。はぁぁ！？ 計算が合いませんけどぉぉ！？
鏡に写る自分の姿が産前とあまりに変化がないので、本当に産んだのかと疑いはじめたママであった……。みなさんはどうでした？
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回は、出産後のママに起こった一件です。
出産間近のある日、大きくなったお腹をまじまじと鏡で眺め、
「お腹すごいな〜。これ戻るのかな」
お腹の赤ちゃんが成長していくと、こんな不安も起こりそうなもの。しかし赤ちゃんに胎盤、羊水やらなんやらも体から出るので、「5kg減くらいはいけるかな！」と期待値も爆上がり〜。
出産翌日。期待に胸を膨らませ、心躍らせながら体重計に乗ったママ。表示された数字は産前からマイナス2kg。はぁぁ！？ 計算が合いませんけどぉぉ！？
鏡に写る自分の姿が産前とあまりに変化がないので、本当に産んだのかと疑いはじめたママであった……。みなさんはどうでした？
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ