【今週の運勢】6月29日（月）〜7月5日（日）の運勢第1位は蟹座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 6月29日（月）〜7月5日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★蟹座

運勢第1位！ 主役運の今週は、外のノイズを完全にシャットアウトし、自分の「心の聖域」を美しく整えたいとき。誰かの期待に応えるのではなく、あなたの繊細な感性が「これが本当に心地いい」と感じる世界を、日常の中にじっくりと創り出していきましょう。内側の充実感がそのまま外側へとあふれ出し、幸運の引き寄せが始まります。

第2位★山羊座

運勢第2位！ 視野がガラリと広がり、自分を取り巻く人間関係や大切なパートナーシップにポジティブな光が差し込む週です。周囲からの客観的なアドバイスを受け入れることで、膠着していた問題がスルスルと解決へ向かうでしょう。対人関係における小さな軌道修正が、未来の大きな可能性を広げてくれます。

第3位★水瓶座

運勢第3位！ 日常のパフォーマンスや心身のコンディションが劇的に整っていく充実の1週間です。「毎日のルーティン」をより快適に、効率よく回すための素晴らしい知恵が身につくとき。朝の時間を少し丁寧に使ってみたり、生活空間の空気を入れ替えたりすることで、頭がクリアになり、サクサク進む心地よさを実感できるでしょう。

第4位★牡羊座

外の喧騒から一歩引き、自分の「本当の心地よさ」にフォーカスできる週。頭で考えるより、直感やひらめきを信じて動くことで、不思議と物事がベストな方向へ進み始めます。お気に入りのキャンドルを灯すような、やさしくあたたかい感性で日常を満たしていくと、心の奥からじわじわとパワーが湧いてくる予感です。

第5位★射手座

理屈や計算をすべて手放し、子供のような純粋な好奇心を取り戻せる週。「やってみたい！」「楽しそう！」と心がきらめいた瞬間に、真っ直ぐ手を伸ばしてみて。周囲の目や正解を気にする必要はありません。あなたのピュアな衝動をそのまま行動に移していくことで、新しい幸運の扉が鮮やかに開いていきます。

第6位★天秤座

外向けの社交や「周りからどう見られるか」という視線を手放し、自分の内側の心地よさに深く潜りたい週です。あれこれ頭で考えるよりも、あなたの繊細な直感が「いま、これがしたい」と告げる声を優先してみて。日常の小さな部分を自分好みの快適さに塗り替えていくことで、心に確かな安心感が育まれます。

第7位★獅子座

外向きの華やかな社交から少し距離を置き、自分の「心の声」と静かに向き合いたい週です。賑やかな場所よりも、1人でリラックスできる空間で過ごすことで、直感やクリエイティブなひらめきが溢れ出てくるはず。周囲に合わせるのをやめて、今の自分が本当に居心地よいと感じる世界へ日常をやさしく塗り替えていって。

第8位★牡牛座

外の評価や正解を求めるのをやめて、自分の「本音」にそっと耳を傾けたい週です。五感が心地よいと感じる選択を重ねるうちに、頭のモヤモヤがすっきりと晴れていくはず。誰かのためではなく、まずはあなた自身が心からリラックスして笑顔になれる、小さくて愛おしい「私だけの世界」を日常の中に広げていって。

第9位★双子座

思考のスピードを少し落として、自分の「内なる声」と対話する静かな時間を持ちたい週。情報収集に奔走するよりも、ふと頭に浮かんだイメージや、なんとなく気になる感覚を大切にしてみて。外側の正解ではなく、あなたの心が「これが好き」と指し示す方向へ、日常の景色を新しく塗り替えていく楽しさを味わえるときです。

第10位★蠍座

外の忙しさからふっと離れて、自分の「本当の願い」と静かに対話したい週です。周囲に合わせようと無理をするのではなく、「いま、何が心地いい？」と自分の心にやさしく問いかけてみて。誰にも邪魔されない時間を作り、日常をあなた好みの快適な世界へと少しずつ塗り替えていくことで、内側から確かなパワーが満ちてきます。

第11位★乙女座

外側の正解や完璧さを求めるのを手放し、自分の「本音の心地よさ」を最優先したい週です。頭であれこれ分析するよりも「なんとなく落ち着く」「これが好き」という直感を信じて動くのが正解。日常のなかに自分を全肯定できる時間や空間を少しずつ増やしていくことで、心の奥からみずみずしい元気が満ちてきます。

第12位★魚座

あなたの知的な遊び心とクリエイティビティが刺激され、眠っていた才能が表に湧き出てくるような楽しい1週間です！ 「こうしたらもっとおもしろいかも」「自分ならこう表現する」という直感を信じて、出し惜しみせずどんどん形にしてみて。あなたのユニークな個性が周囲に新鮮な驚きを与え、パッと明るくハッピーな渦を巻き起こしていくでしょう。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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