2連覇を目指す東海大星翔

7月に高校野球夏の熊本大会が開幕します。

【写真を見る】【待ってろ！甲子園】東海大星翔のプロ注目遊撃手＜高打率＆最速146kmの強肩＞「甲子園で躍進を」

去年の夏の熊本大会を制した東海大星翔。もちろん目指すは2連覇です。チームの中心は、プロ注目のショート福島陽奈汰選手です。

大舞台で7打数4安打！

守備での活躍はもちろん、去年は2年生ながら甲子園で7打数4安打と打線も引っ張り、東海大星翔の甲子園初勝利に貢献しました。

東海大星翔 福島陽奈汰選手(3年)「甲子園で良い結果が残せたので、すごく自信になった。学校として初めての一勝ができたのは良かったけれど、自分の代がもっと活躍していれば勝ち切れた」

データが証明する驚異の「総筋力」

プロ注目の理由は、大舞台での勝負強さだけではありません。

スポーツテストをして出した運動能力を表すデータを、3年前に東海大星翔からドラフト4位で阪神タイガースに入団した百粼蒼生選手と比較しました。

東海大星翔 野仲義高監督「総筋力で言うと、百粼よりも福島の方が上回っている。スイングスピード、三段跳び、総筋力ですかね」

ポジションは同じショートで高校時代の体格もほぼ変わらないものの、福島選手は、ベンチプレスや背筋力など上半身を中心に高い数値を記録。全身の筋力で総合的に百粼選手を上回りました。

鋭い送球も武器で、投手として投げれば最速146キロを出せるほどの強肩です。

未来を見据え――目指すは甲子園での躍進

また、今年春の大会は打率3割9分と打撃も好調で、守備でも攻撃でもチームを引っ張ります。

東海大星翔 福島陽奈汰 選手(3年)「甲子園に行って結果を残して、ドラフトでプロに行くのが目標です」

【待ってろ！甲子園】

＜関連記事＞

▼熊本工業の二枚看板＜最速144km主将×安定感抜群エース＞「一緒に野球したかった」中学からの絆 目指すは熊本大会の先、甲子園1勝

▼春の王者・九州学院 ＜強化練習と鼓舞リーダー＞「つらい時こそ声を出す」声を掛け合い 目指すはベスト8超え

▼東海大星翔のプロ注目遊撃手＜高打率＆最速146kmの強肩＞「甲子園で躍進を」

▼【組み合わせ】夏の甲子園を目指す熊本54チーム ブロックごとのトーナメント表 高校野球

▼補欠から打率5割超へ！高校野球「DH制」で眠れる強打者が覚醒！ 大会通算打率などデータを比較すると見えてきた効果と課題 熊本大会を独自調査