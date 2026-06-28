去年、熊本大会の決勝で敗れたのが「有明」です。

【写真を見る】【待ってろ！甲子園】有明の絶対的エース・斉藤遼汰郎を覚醒させた“台湾での出会い” 「熊本大会は圧倒して勝つ！」

当時、2年生エースだった斉藤遼汰郎投手は、インタビューで「チームを甲子園に連れていけなかったのは自分の実力不足だと思うので、来年こそは連れていけるように頑張ります」と答えました。

“甲子園にあと一歩”の悔しさ――

準決勝までの4試合をほぼ1人で投げ抜き、決勝も先発マウンドにあがり、力強いストレートとブレーキの効いた変化球を織り交ぜたピッチングを見せました。

しかし「球速も落ちていて疲れはあった」と、決勝の舞台で8回4失点。有明史上初の甲子園出場にはあと一歩、届きませんでした。

レベルアップのきっかけ――

さらなるレベルアップを目指す中、去年12月、斉藤投手は九州選抜チームの一員として台湾遠征に参加しました。そこで沖縄尚学の新垣投手と出会います。

去年、夏の甲子園決勝で先発し、チームの全国制覇に大きく貢献したピッチャーです。

全国V投手からキャッチボールで感じたこと――

斉藤投手は新垣投手とホテルで同じ部屋になり、練習でのキャッチボールに衝撃を受けました。

「新垣投手は50mくらい離れた時でもボールが落ちてこない。今まで受けてきた投手の中でも1番すごい球質をしていた」

“このレベルで戦いたい”と決意を新たにし、台湾遠征を終えてからは早速、「遠い距離でも低く強く投げる」と、キャッチボールへの取り組み方を変えました。

監督も「球威に成長」と太鼓判――

ストレートの最速は143キロ。高見一茂監督は「球速は大きく変化していませんがベース板上でのボールの強さは去年の秋と比べると強くなっている」と、球威に成長を感じています。

そこに5種類の変化球で緩急をつけ、バッターを翻弄します。

熊本大会は圧倒的な勝利を――

「勝つだけではダメなので圧倒して勝って全国でも甲子園ベスト8という目標を掲げているので熊本は圧倒できるように頑張ります」

1年生の秋から背番号「1」を背負う斉藤遼汰郎投手が有明を、春夏通じ初めての甲子園に導きます。

【待ってろ！甲子園】

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