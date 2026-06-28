ドジャースは２７日（日本時間２８日）、敵地サンディエゴでのパドレス戦で同点の６回に９得点をマークするなど１５―３で大勝。先発・山本由伸投手（２７）の８勝目を後押しした。



メジャー公式サイトは「ドジャースは６回に９点を挙げ、サンディエゴでの約６０年ぶりの大量得点を記録した」と報じた。同点の６回にタッカーの７号２ラン、ラッシングの９号ソロ、ベッツの１１号３ランと３本塁打が飛び出した。



記事は「６回に挙げた９得点は、ドジャースがサンディエゴでの試合で１イニングに挙げた近年での最多得点であり、１９６９年６月２８日に３回に１０得点を挙げて以来のことである」と５７年ぶりの歴史的なビッグイニングを振り返った。

続けて「ドジャースは今季８３試合で９得点イニングを３回記録しており、これは球団史上２番目に多い記録である。ブルックリン時代は１８９０年と１９４３年にそれぞれ４回ずつ９得点イニングを記録している」と球団記録まであと１回だとした。

この日、「８番・右翼」で３安打４打点と大爆発したタッカーは「打席の序盤で、もっと早く決められるはずだった球をいくつか打ったんですが、いいスイングができなかった。だけど最後は、ストライクゾーンに来たカッターをうまく打ち返すことができた」と笑顔で振り返った。

またロバーツ監督は３試合連続本塁打のベッツについて「打席に立つ彼には、以前よりもずっと意欲的で、優柔不断なところがずっと少なくなったと思う。彼がもっと積極的でアグレッシブな姿勢で臨めれば、他のことは自然とうまくいくと思う」とうなずいた。