乃木坂46金川紗耶1st写真集、全国ツアー北海道公演での会場販売決定 限定特典も発表【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/06/28】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）。7月4日〜5日に行われる、乃木坂46 真夏の全国ツアー2026 北海道公演の会場での販売が決定した。
【写真】24歳乃木坂メンバー、スタイル際立つ美脚ショット
7月4日〜5日に行われる、乃木坂46 真夏の全国ツアー2026 北海道公演の会場にて写真集の販売が決定。さらに、金川の地元・北海道の真駒内セキスイハイムアイスアリーナでの販売を記念して、B3サイズの折り目無しポスターが会場購入の限定特典として決定した。
ポスターは、会場に訪れたファンに向けたメッセージとサインをプリントしたB3サイズの特別仕様。使用されるカットは、クロアチア・ドゥブロブニクでの撮影最終日の1枚。現地で調達した華やかなドレスと、美しい笑顔が目を惹く、魅力溢れるカットとなっている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
【日時】
2026年7月4日（土）〜5日（日）
「真夏の全国ツアー2026 北海道公演」
【販売場所】
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
【販売時間】
10：00〜終演後30分から1時間程度
（天候等の理由により変更となる場合あり）
※早期に売り切れになる場合あり
【Not Sponsored 記事】
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◆金川紗耶写真集、乃木坂46ツアー北海道公演で販売
7月4日〜5日に行われる、乃木坂46 真夏の全国ツアー2026 北海道公演の会場にて写真集の販売が決定。さらに、金川の地元・北海道の真駒内セキスイハイムアイスアリーナでの販売を記念して、B3サイズの折り目無しポスターが会場購入の限定特典として決定した。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
◆販売詳細
【日時】
2026年7月4日（土）〜5日（日）
「真夏の全国ツアー2026 北海道公演」
【販売場所】
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
【販売時間】
10：00〜終演後30分から1時間程度
（天候等の理由により変更となる場合あり）
※早期に売り切れになる場合あり
【Not Sponsored 記事】