IS:SUE・NANO、衣装のリファレンス選定が話題 メンバーそれぞれのポイント“爆語り解説”「みんなどれを着ても可愛い」【「QUARTET」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/28】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）の初のアルバム「QUARTET」（5月20日発売）のリリースを記念したモデルプレスインタビュー連載。今回はリーダー・NANO（ナノ／24）のソロ編をお届けする。＜ソロインタビューVol.3＞
【写真】IS:SUE・NANOが選定携わった衣装
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストによる4人組ガールズグループ・IS:SUE。RIN、NANO、YUUKI、RINOで構成され、グループ名には「常に注目や話題性を持って人々を魅了する“異種”な存在」という意味が込められている。デビュー以来“自分らしくあること”を表現し続けてきた彼女たちが、静養から復帰したRINを迎え、待望の1ST ALBUM「QUARTET」をリリース。4人が奏でる多彩な“四重奏”に期待が高まる。
― タイトル曲「QUARTET」の注目ポイントを教えてください。
NANO：2番のラップパートが終わった後がオールパートなんですけど、MVでは、YUUKIがラップパートをやった後に他の3人がスタンドマイクの後ろに立って、歌って踊っているシーンがすごく良い感じになっているんです！
あとは、初めて出来上がった曲を聴いたときに「輝くどこだって」という歌詞が一番好きだと感じたんですが、“どこにいても輝ける”というメッセージがいろいろな人に届いてほしいので、たくさんの方に聴いていただけたら嬉しいなと思います。後から知ったんですが、実はRINOが作詞をした歌詞だったみたいでびっくりしました！
― RINさんが静養から復帰したということで、お姉さんメンバーから見たRINさんの可愛らしいポイントもうかがっていきます。NANOさんはいかがでしょうか？
NANO：どうしよう、いっぱいあるんだよな。ご飯を食べているときに口がもぐもぐしているところも好きだし、私が身に着けているものを見て「これ可愛い」といじってくるところもめっちゃ妹っぽくて可愛いですし…。あとは喋り方も、誰よりもマンネ感があって、守ってあげたくなるような感じがあります。なので全部です（笑）。
― NANOさんは「TGC in あいち・なごや 2026」の衣装のリファレンスを考えたということで、多くの反響を集めていましたね。
NANO：本当に嬉しいです！ただ、私のリファレンスを元に、それに近くなるようなコーディネートを組んでくださったのはスタイリストさんなので、私はスタイリストさんへの感謝の気持ちで溢れ返っています。リファレンスの作り方で言うと、ネットで可愛いと思ったアイテムをいつもフォルダに入れているので、そこからメンバーに合ったものを探して引っ張ってきて、トップスだけ切り抜いて貼り付けて、そこにボトムスを切り抜いて貼り付けて…と4体分のコーディネートを作って、1つの画像にまとめて送りました。世のスタイリストさんはもっととんでもないことをしていると思うので、すごいな！と。普段はスタイリストさんに考えていただいた可愛い衣装を着させていただいているんですが、今回初めて自分でリファレンスを考えてみて、スタイリストさんのすごさや大変さもすごくわかって、より感謝の気持ちが大きくなりました。
― 3人それぞれのイメージはあるのでしょうか？
NANO：RINはキュートやガーリーに見せかけて意外と綺麗な美人系の顔をしているので、キュートに寄せすぎるよりは綺麗めな大人っぽい方が似合うな、というのが私の分析です。マンネだから「可愛い」となりがちだけど、綺麗な雰囲気の方が強いイメージ。
YUUKIはカッコいいに寄せすぎるよりも、ちょっとカジュアルさと綺麗さを織り交ぜた方が彼女の雰囲気に合う。フォーマルなジャケットとパンツも似合うんですけど、性格がおっとりしているタイプで顔も柔らかい方だと思うので、それよりもピタッとしたパンツに、上はブラウスなど、ちょっと崩して遊んだ感じの服を着てもらった方が似合うかなと思っています。
逆にRINOはかっちりフォーマルなアイテムがすごく似合います。ジャケットにタイトスカートとか…。スカート系も似合うのがRINOちゃんのすごいところで、パンツを着せたくなるけど、タイトなスカートも似合っちゃうからそっちも着せたいなと思ったり…！
― 皆さんどんなアイテムも着こなしますよね。
NANO：なんでも似合っちゃいます。本当にメンバーはなんでも着こなせちゃうので、スタイリストさんに「IS:SUEの服を考えるのはすごい楽しいんだよ」と言っていただいたことがあったんですけど、自分もそれを実感したというか、みんなどれを着ても可愛いので、めちゃめちゃ楽しいなと思いました。
― お話しぶりから情熱が伝わってきます！
NANO：そうですよね（笑）。爆語りしちゃってめちゃめちゃ恥ずかしい（笑）。ファンのみんなに伝わると嬉しいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、NANOさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。以前は「夢は言霊なので毎日口に出す」とお答えいただきました。そこから数年が経って、今はどのように感じていますか？
NANO：言霊は引き続き大事だと思っていて。加えて、最近は諦めない心も大事だと思うようになりました。「やっぱりこれは難しいのかな」とくじけそうになっちゃうときもあるんですけど、自分のことを最後まで信じてあげられるのは自分自身だと思うので、自分だけは自分のことを信じて、何事も最後まで諦めずに取り組むことが夢を叶える秘訣かな思います。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
生年月日：2001年8月27日
出身：新潟県
身長：165cm
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【写真】IS:SUE・NANOが選定携わった衣装
◆IS:SUE、RIN復帰 4人で満を持してアルバムリリース
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストによる4人組ガールズグループ・IS:SUE。RIN、NANO、YUUKI、RINOで構成され、グループ名には「常に注目や話題性を持って人々を魅了する“異種”な存在」という意味が込められている。デビュー以来“自分らしくあること”を表現し続けてきた彼女たちが、静養から復帰したRINを迎え、待望の1ST ALBUM「QUARTET」をリリース。4人が奏でる多彩な“四重奏”に期待が高まる。
◆NANO「QUARTET」の注目ポイントは？
― タイトル曲「QUARTET」の注目ポイントを教えてください。
NANO：2番のラップパートが終わった後がオールパートなんですけど、MVでは、YUUKIがラップパートをやった後に他の3人がスタンドマイクの後ろに立って、歌って踊っているシーンがすごく良い感じになっているんです！
あとは、初めて出来上がった曲を聴いたときに「輝くどこだって」という歌詞が一番好きだと感じたんですが、“どこにいても輝ける”というメッセージがいろいろな人に届いてほしいので、たくさんの方に聴いていただけたら嬉しいなと思います。後から知ったんですが、実はRINOが作詞をした歌詞だったみたいでびっくりしました！
◆IS:SUE、お姉さんメンバーから見たRINの可愛いところ
― RINさんが静養から復帰したということで、お姉さんメンバーから見たRINさんの可愛らしいポイントもうかがっていきます。NANOさんはいかがでしょうか？
NANO：どうしよう、いっぱいあるんだよな。ご飯を食べているときに口がもぐもぐしているところも好きだし、私が身に着けているものを見て「これ可愛い」といじってくるところもめっちゃ妹っぽくて可愛いですし…。あとは喋り方も、誰よりもマンネ感があって、守ってあげたくなるような感じがあります。なので全部です（笑）。
◆NANO、衣装のリファレンスを選定 メンバーごとに決めたテーマとは？
― NANOさんは「TGC in あいち・なごや 2026」の衣装のリファレンスを考えたということで、多くの反響を集めていましたね。
NANO：本当に嬉しいです！ただ、私のリファレンスを元に、それに近くなるようなコーディネートを組んでくださったのはスタイリストさんなので、私はスタイリストさんへの感謝の気持ちで溢れ返っています。リファレンスの作り方で言うと、ネットで可愛いと思ったアイテムをいつもフォルダに入れているので、そこからメンバーに合ったものを探して引っ張ってきて、トップスだけ切り抜いて貼り付けて、そこにボトムスを切り抜いて貼り付けて…と4体分のコーディネートを作って、1つの画像にまとめて送りました。世のスタイリストさんはもっととんでもないことをしていると思うので、すごいな！と。普段はスタイリストさんに考えていただいた可愛い衣装を着させていただいているんですが、今回初めて自分でリファレンスを考えてみて、スタイリストさんのすごさや大変さもすごくわかって、より感謝の気持ちが大きくなりました。
― 3人それぞれのイメージはあるのでしょうか？
NANO：RINはキュートやガーリーに見せかけて意外と綺麗な美人系の顔をしているので、キュートに寄せすぎるよりは綺麗めな大人っぽい方が似合うな、というのが私の分析です。マンネだから「可愛い」となりがちだけど、綺麗な雰囲気の方が強いイメージ。
YUUKIはカッコいいに寄せすぎるよりも、ちょっとカジュアルさと綺麗さを織り交ぜた方が彼女の雰囲気に合う。フォーマルなジャケットとパンツも似合うんですけど、性格がおっとりしているタイプで顔も柔らかい方だと思うので、それよりもピタッとしたパンツに、上はブラウスなど、ちょっと崩して遊んだ感じの服を着てもらった方が似合うかなと思っています。
逆にRINOはかっちりフォーマルなアイテムがすごく似合います。ジャケットにタイトスカートとか…。スカート系も似合うのがRINOちゃんのすごいところで、パンツを着せたくなるけど、タイトなスカートも似合っちゃうからそっちも着せたいなと思ったり…！
― 皆さんどんなアイテムも着こなしますよね。
NANO：なんでも似合っちゃいます。本当にメンバーはなんでも着こなせちゃうので、スタイリストさんに「IS:SUEの服を考えるのはすごい楽しいんだよ」と言っていただいたことがあったんですけど、自分もそれを実感したというか、みんなどれを着ても可愛いので、めちゃめちゃ楽しいなと思いました。
― お話しぶりから情熱が伝わってきます！
NANO：そうですよね（笑）。爆語りしちゃってめちゃめちゃ恥ずかしい（笑）。ファンのみんなに伝わると嬉しいです。
◆NANOの夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、NANOさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。以前は「夢は言霊なので毎日口に出す」とお答えいただきました。そこから数年が経って、今はどのように感じていますか？
NANO：言霊は引き続き大事だと思っていて。加えて、最近は諦めない心も大事だと思うようになりました。「やっぱりこれは難しいのかな」とくじけそうになっちゃうときもあるんですけど、自分のことを最後まで信じてあげられるのは自分自身だと思うので、自分だけは自分のことを信じて、何事も最後まで諦めずに取り組むことが夢を叶える秘訣かな思います。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆NANO プロフィール
生年月日：2001年8月27日
出身：新潟県
身長：165cm
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